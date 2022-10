Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, nonostante la soap sia in pausa dallo scorso 19 settembre. Tanti saranno i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno non appena la soap tornerà in onda, cosa che, salvo cambi di programmazione dell'ultima ora, dovrebbe verificarsi a partire da fine novembre, quando si giungerà all'epilogo della serie iberica 'Una Vita'. Sul finale della prima stagione, infatti, in paese giungerà un nuovo personaggio che con la sua presenza non mancherà di innescare varie dinamiche. Si tratta di Ercument Akman, nipote della matrona Hunkar nonché cugino di Demir.

Ercument, fin da subito, dimostrerà un particolare interesse nei confronti di Gulten, tanto da non farsi scrupoli nell'avvicinarsi a lei in maniera fisica nonostante il rifiuto della domestica. Per Gulten sarà provvidenziale l'intervento di Yilmaz Akkaya.

Ercument vorrebbe fare violenza a Gulten

Nelle nuove puntate di Terra amara, il pubblico potrà fare la conoscenza di un nuovo personaggio, che ben presto svelerà il suo lato oscuro. Nella tenuta Yaman giungerà Ercument: il cugino di Demir conoscerà fin da subito Gulten, la sorella del capomastro Gaffur. L'interesse del nipote di Hunkar nei confronti della domestica sarà subito palesato, ma Gulten non si dimostrerà interessata. Nonostante ciò, Ercument non farà un passo indietro anzi svilupperà per Gulten un'ossessione pericolosa, tanto da arrivare a compiere un gesto riprovevole.

Ercument si avvicinerà a Gulten e proverà a violentarla. A questo punto della vicenda, quando per la sorella di Gaffur sembrerà mettersi veramente male, giungerà Yilmaz. Akkaya salverà la giovane dal suo carnefice, dimostrandosi ancora una volta un amico prezioso per la giovane, visto che anche in passato il suo aiuto è stato fondamentale.

Lo scontro tra Yilmaz e Ercument assumerà dei contorni drammatici, tanto che uno dei due contendenti si ferirà in modo grave. Per scoprire chi avrà la peggio tra i due però bisognerà attendere le nuove anticipazioni di Terra amara.

Gulten troverà l'amore

Nella nuova stagione di Terra amara, poi, i telespettatori potranno vedere finalmente Gulten felice: la giovane troverà l'amore in uno dei più fidati collaboratori di Fekeli, il padrino di Yilmaz, tanto da giungere all'altare.

Purtroppo, la gioia non durerà a lungo visto che Gulten, insieme alla cognata Saniye, sarà investita da un'auto e per le due donne non ci sarà molto da fare quando giungeranno i soccorsi.

Insomma, tante le novità che attendono i fan di Terra amara: non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate per conoscere le new entry nel cast della soap.