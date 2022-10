Manca sempre meno alla ripresa della messa in onda delle puntate di Terra Amara. Non appena si giungerà all'epilogo di Una Vita, previsto per la fine di novembre, la soap turca la sostituirà. Le anticipazioni della serie rivelano che non saranno pochi i colpi di scena: tra new entry che alimenteranno le prossime trame, matrimoni e lutti i telespettatori non avranno certo di che annoiarsi. Infatti, se da un lato ci saranno molti momenti che celebreranno l'amore, dall'altro saranno tante le dipartite. Dopo Hunkar, Yilmaz e Demir, anche Saniye e Gulten passeranno a miglior vita lasciando nella disperazione Gaffur.

La morte delle due domestiche

Le prossime puntate di Terra amara saranno un susseguirsi di colpi di scena. Nessuno dei personaggi che anima la soap potrà definirsi al sicuro: dopo la triste scomparsa di Yilmaz, Hunkar e Demir Yaman per mano di una delle new entry nel cast, un altro lutto sconvolgerà la vita della tenuta e di tutto il paese. Saniye e sua cognata Gulten, fresca di matrimonio, andranno incontro a un comune destino tutt'altro che felice. Le due donne, da sempre unite e complici, si ritroveranno a condividere anche gli ultimi istanti di vita.

Moglie e sorella di Gaffur, infatti, verranno investite da un'auto in corsa. Si tratterà di un semplice incidente o chi sarà alla guida dell'automobile avrà tutta l'intenzione di investire le due domestiche?

Questo non è ancora stato rivelato dalle anticipazioni che giungono dalla Turchia, ma purtroppo una certezza emerge. Per Saniye e Gulten non ci sarà più nulla da fare e le due donne perderanno la vita.

Il destino del capomastro Gaffur

A questo punto Gaffur dovrà affrontare un doppio lutto: il capomastro di villa Yaman dovrà affrontare la perdita della moglie e anche quella della sorella in un unico momento.

Riuscirà Gaffur a recuperare la serenità o passerà il resto della sua vita nel dolore e nella cattiveria che lo ha contraddistinto fin dalla prima puntata della soap? Il capomastro, infatti, insieme a Zuleyha e Sermin, sarà uno dei personaggi della serie che accompagnerà il pubblico fino all'ultima stagione.

Per scoprire quale sarà il destino di Gaffur non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.

Per vedere, invece, le puntate relative alla triste fine di Saniye e Gulten bisognerà attendere la fine di gennaio. La nuove puntate si preannunciano dense di emozioni. Tanti i cambiamenti che verranno affrontati dai protagonisti, che dopo la perdita delle persone care dovranno rimettersi in gioco per non soccombere.