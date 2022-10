La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily nostrana per l'episodio che sarà trasmesso giovedì 27 ottobre riportano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) lascerà Milano per andare a Reggiolo, così che possa avere la certezza che Caterina non è andata negli Stati Uniti. Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) e la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), intanto, inizieranno a insospettirsi quando al cospetto di Maria Puglisi (Chiara Russo) giungerà la proposta lavorativa dei Foppa.

Delle donne bigotte, in ultimo, aggrediranno verbalmente Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) additandola come concubina di Ezio Colombo (Massimo Poggio), nel frattempo Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e Marcello sceglieranno di non dire nulla a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) circa la loro ultima scoperta.

Marcello andrà a Reggiolo per vederci più chiaro

Le trame della soap opera italiana per la puntata che andrà in onda giovedì 27 ottobre raccontano che Marcello, complice il sostegno di Armando, deciderà di lasciare Milano alla volta di Reggiolo, paese natio di Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Una volta giunto a destinazione, il socio della Caffetteria scoprirà che la moglie di Salvatore ha mentito, in quanto Caterina non è negli Stati Uniti.

Adelaide e Matilde inizieranno a sospettare qualcosa quando Maria riceverà la proposta di lavoro dai Foppa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio del 27 ottobre svelano che il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) continuerà a muovere i fili nella speranza che Maria divenga una dipendente dei Foppa e, di conseguenza, non sia più d'intralcio per i piani professionali di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Una volta ricevuta la proposta dalla sarta di Partanna, però, sia Matilde che Adelaide inizieranno a sospettare che dietro ci sia lo zampino di qualcuno.

Gloria chiederà alle Veneri di proteggere Gemma dai giornalisti

Gli spoiler della fiction di Rai 1 per la puntata di giovedì 27 ottobre anticipano che Gloria Moreau (Lara Komar) chiederà alla commesse del Paradiso di farle una cortesia, ovvero di proteggere Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) dai giornalisti ficcanaso.

Veronica, nel mentre, sarà aggredita verbalmente da alcune donne dall'aria bigotta che l'accuseranno di essere la concubina di Teresio.

Armando e Marcello, infine, saranno al corrente che Anna tornerà l'indomani in città ma, nonostante abbiano scoperto che la donna ha mentito a Salvatore, preferiranno non dire nulla all'amico a riguardo.