I colpi di scena a Terra Amara non finiscono mai: secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, appena la soap riaprirà i battenti a seguito della chiusura definitiva di Una Vita, le attenzioni dei telespettatori della soap di Canale 5 saranno concentrate sulla nascita di nuove coppie. Se da un lato Yilmaz giocherà tutte le carte a sua disposizione per riconquistare l'affascinante Mujgan, anche Gulten dopo aver sofferto a causa del suo amore non ricambiato da Akkaya, riuscirà a voltare finalmente pagina. Sarà Cetin a conquistare la dolce domestica, fino a condurla all'altare.

Scoppia l'amore tra la domestica e Cetin

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, anche se la soap è in pausa dallo scorso 16 settembre. Seguendo la storyline della serie, se da un lato Zuleyha sarà costretta a stare a fianco di Demir anche se non lo ama, i sentimenti resteranno protagonisti indiscussi. Gulten, infatti, riuscirà una volta per tutte a voltate pagina e dimenticare Yilmaz, l'uomo per il quale è stata disposta a fare da scudo con il suo corpo per salvargli la vita. Nei prossimi episodi, la domestica conoscerà Cetin, uno degli uomini più fidati di Yilmaz e del suo padrino Fekeli.

Tra i due giovani pian piano si instaurerà un rapporto di complicità tanto forte che si trasformerà velocemente in un grande sentimento d'amore.

Ben presto, infatti, Gulten e Cetin decideranno di convolare a nozze. Così nelle prossime puntate di Terra amara, i telespettatori, oltre al matrimonio tra Yilmaz e Mujgan assisteranno anche a quello tra Gulten e Cetin. Insomma, una vera celebrazione dei buon sentimenti, ma non tutto sarà cos' lineare per la domestica.

Il ritorno di Terra amara a fine novembre

Infatti, Gaffur dovrà accettare che la sorella diventi la moglie di uno degli uomini più fidati dei suoi 'nemici' Yilmaz e Fekeli che con lui in più di un'occasione hanno avuto dei duri scontri. Il marito di Saniye riuscirà a vivere bene il nuovo amore di sua sorella oppure farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla nuova coppia.

Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.

Molto probabilmente, invece, per vedere in Italia la messa in onda delle puntate relative al matrimonio di Gulten e Cetin occorrerà attendere l'inizio del nuovo anno. Infatti, la serie, salvo cambiamenti dell'ultima ora riprenderà verso la fine di novembre con la chiusa della serie iberica Una Vita che ormai si avvia verso l'epilogo. A quel punto riprenderà l'appuntamento quotidiano con Terra amara.