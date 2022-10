Si è appena conclusa una nuova registrazione di U&D. Giovedì 20 ottobre, infatti, Maria De Filippi ha condotto l'unica puntata del dating-show prevista per questa settimana. Le anticipazioni che ha dato il blogger Lorenzo Pugnaloni sui social network, riguardano soprattutto i personaggi più discussi del Trono Over. Ida e Alessandro sono tornati in studio dopo essere stati visti in atteggiamenti affettuosi in aeroporto, mentre Riccardo ha cambiato idea ed è rimasto nel parterre nonostante le mille difficoltà.

Novità dagli studi di U&D

Con un giorno d'anticipo rispetto al solito, stanno cominciando a trapelare gli spoiler sulla registrazione di U&D che c'è stata oggi.

Maria De Filippi, infatti, ha convocato il cast del suo dating-show giovedì 20 ottobre (solitamente le riprese avevano luogo ogni venerdì e sabato), e il blogger Pugnaloni fa sapere che questa settimana non ci saranno altre puntate.

La curiosità del pubblico era tutta per i risvolti che ci sono stati nei giorni scorsi nelle vite amorose dei quattro protagonisti assoluti della trasmissione: nel weekend passato, infatti, Riccardo ha detto di voler abbandonare perché soffre nel vedere Ida felice con un altro uomo.

A trattenere il cavaliere, è stata la conduttrice che ha cercato di farlo riflettere sui sentimenti che prova ancora per l'ex fidanzata.

Guarnieri ha ammesso a mezza bocca di essere preso di Platano e di non riuscire a voltare pagina perché qualsiasi altra dama del parterre con cui esce gli parla di Ida e della loro storia d'amore.

I colpi di scena nel Trono Over di U&D

Le anticipazioni della scorsa registrazione di U&D, però, hanno chiarito che Ida non ha avuto in ripensamento dopo che Riccardo ha ammesso di essere ancora preso di lei.

La dama ha definito inutili le dichiarazioni dell'ex e ha ballato a centro studio con Alessandro.

Coerentemente con quanto ha detto sabato scorso davanti alle telecamere, alcuni giorni fa Platano è stata paparazzata all'aeroporto di Bergamo in compagnia di Vicinanza.

Chi ha incontrato la "coppia" per caso, ha raccontato che si sono scambiati numerosi baci appassionati prima che lui prendesse l'aereo per tornare a casa.

La frequentazione tra la parrucchiera e l'imprenditore, dunque, procede a gonfie vele e i fan non escludono che a breve potrebbero decidere di viversi lontano dai riflettori.

Questo non ha impedito alla donna di confrontarsi ancora e a lungo con Riccardo, al quale ha chiesto di ammettere che la ama ancora scrivendo un bigliettino. Alessandro ha pensato di ritirarsi vedendo i due litigare sul loro passato, ma alla fine ci ha ripensato.

Le esterne dei tronisti di U&D

A quasi una settimana di distanza dall'ultima registrazione, il cast di U&D si è ritrovato agli Elios per dare vita ad una nuova puntata.

Visto che le riprese del dating-show sono molto avanti rispetto alla messa in onda su Canale 5, c'è da aspettarsi che ciò che è accaduto in studio il 20 ottobre venga mostrato ai telespettatori non prima dell'inizio di novembre.

Tra i protagonisti del giorno, c'è anche Roberta: la dama si è intromessa spesso nei momenti dedicati ad Ida e Alessandro, e l'ha fatto soprattutto per criticare il napoletano e il sentimento d'amore che dice di provare per la "collega" di parterre.

Al momento, però, né Di Padua né Guarnieri sono riusciti a rovinare il bel rapporto che Platano e Vicinanza stanno costruendo passo dopo passo, una frequentazione che si sta facendo importante visto che lui ha trascorso qualche giorno a Brescia, dove lei vive con il figlio.

Le anticipazioni che il blogger Pugnaloni sta dando tramite il suo profilo Instagram, inoltre, fanno sapere che i tronisti stanno portando avanti le conoscenze con i corteggiatori e finalmente anche Federica Aversano sembra iniziare a provare un interesse per un ragazzo col quale sta uscendo in esterna da un p' di tempo e che si chiama come lei, Federico.