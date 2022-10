Si fanno sempre più intriganti le puntate de Il Paradiso delle Signore. LA settima stagione continua a riscuotere successo e a confermarlo sono gli eccellenti ascolti tv registrati nelle ultime settimane, con picchi di share superiori al 23%. In questo periodo c'è un bel po' di carne al fuoco all'interno delle trame dalla daily soap di Rai 1, e nelle puntate in onda lunedì 24 e martedì 25 ottobre ne accadranno delle belle. Al negozio si inizierà a respirare un'aria tesa, soprattutto in seguito al successo ottenuto da Maria Puglisi con l'abito confezionato per la baronessa Foppa.

Tutto ciò risulterà indigesto per Flora, soprattutto quando apprenderà che la giovane Puglisi sarà invitata alla festa al Circolo da Adelaide. Problemi per i novelli sposi Amato. Salvatore scoprirà qualcosa che lo turberà nel profondo, in merito ai fiori che ha spedito ad Anna negli USA. Mentre Maria farà involontariamente colpo sulla new entry Vito Lamantia, Stefania nasconderà a Marco la lettera ricevuta da Federico.

Vittorio presenta Vito ai suoi dipendenti e rifiuta i disegni di Flora

Nella puntata di lunedì 24 ottobre de Il Paradiso delle Signore, nuove avventure attendono il direttore del grande magazzino milanese. Vittorio assumerà Vito Lamantia come nuovo contabile del negozio e lo presenterà a tutti i dipendenti.

Successivamente Conti respingerà i bozzetti di Flora, in quanto non lo convinceranno.

Stefania, che ha ricevuto un messaggio da Federico Guarnieri, deciderà di non farne parola al suo fidanzato. Intanto Salvatore farà una scoperta che finirà per incupirlo. Scoprirà che i fiori che ha inviato alla moglie negli Stati Uniti d'America, in realtà non sono mai giunti a destinazione.

Brutte notizie per Ezio e Veronica che sognano di coronare il loro amore attraverso il matrimonio. La Sacra Rota respingerà in maniera del tutto definitiva la loro richiesta, quindi le precedenti nozze tra Colombo e Gloria non verranno annullate. Cosa decideranno di fare a questo punto?

Adelaide invita Maria alla festa al Circolo, Vito ne resta abbagliato

Nell'appuntamento di martedì 25 ottobre, dopo il notevole successo ottenuto da Maria Puglisi con la nobile Foppa, la contessa Adelaide vorrà invitare la ragazza alla festa al Circolo, mossa principalmente dalla voglia di recare un profondo dispiacere alla sua acerrima nemica Flora. A quanto pare il gesto di Adelaide sortirà degli effetti a dir poco negativi sulla stilista del Paradiso delle Signore, in quanto inizierà a mal vedere l'ascesa di Puglisi.

Nel frattempo continuerà a tenere banco la misteriosa sparizione di Anna Imbriani. La moglie di Salvatore si è recata negli Stati Uniti tempo fa, ma suo marito non riesce a mettersi in contatto con lei. Che cosa le sarà accaduto? Quando il nuovo contabile del grande magazzino di Milano vedrà Maria, ne rimarrà abbagliato. Peccato che la stilista Puglisi non si accorga di Vito.