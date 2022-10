Si è da poco conclusa una nuova registrazione di U&D: venerdì 7 ottobre, infatti, il cast del dating-show si è ritrovato all'interno degli studi Elios per partecipare ad una puntata che sarà trasmessa in tv tra qualche settimana. I telespettatori non vedono l'ora di scoprire come si sono evolute le cose tra i personaggi del Trono Over negli ultimi giorni, dopo la dichiarazione d'amore che Alessandro ha fatto a Ida. Anche i tronisti continuano a conoscere i loro corteggiatori e, a un mese dall'inizio del percorso, fioccano i primi baci con corteggiatori/trici.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Dopo una settimana di pausa, sono ricominciate le registrazioni di U&D: oggi pomeriggio, infatti, Maria De Filippi ha condotto un nuovo appuntamento con il suo storico dating-show.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha condiviso su Instagram le anticipazioni delle riprese che ci sono state il 7 ottobre, a partire da quello che è accaduto in studio tra i personaggi più chiacchierati del Trono Over.

Dame e cavalieri si sono presentati davanti alle telecamere a pochi giorni dall'inaspettata dichiarazione d'amore che Alessandro ha fatto ad Ida. Spronato da Roberta a rendere pubblici i suoi veri sentimenti, il napoletano ha ammesso di essere ancora presissimo da Platano e vorrebbe tanto un'altra possibilità.

Gli spoiler della registrazione che c'è stata sabato scorso, però, hanno chiarito che la parrucchiera non ricambia l'amore di Vicinanza e, per il bene di entrambi, ha deciso di non proseguire nelle uscite a cena.

Oggi, però, i due erano ancora al centro a raccontare di essersi sia visti che sentiti: Di Padua è intervenuta e tra le due dame è nata un'accesissima discussione.

Focus su Riccardo dopo l'assenza a U&D

Gli spettatori di U&D si sono domandati per giorni come avrà reagito Riccardo nell'apprendere che Alessandro si è dichiarato a Ida proprio in una puntata alla quale lui non ha partecipato. Le anticipazioni che Pugnaloni ha dato delle ultime due registrazioni del dating-show, specificavano che Guarnieri non era in studio ma non se ne conoscevano i motivi.

Il riavvicinamento tra Platano e Vicinanza (e, di conseguenza, la rottura tra quest'ultimo e Roberta), dunque, è avvenuto quando il tarantino era assente, quindi ora i fan sono curiosi di sapere se il diretto interessato ha commentato in qualche modo il colpo di scena che si è perso la scorsa settimana.

Per quanto riguarda Gemma, da una quindicina di giorni sta uscendo con Roberto, un signore che non intende rinunciare ad altre frequentazioni nonostante con Galgani si trovi molto bene.

Novità sui giovani del cast di U&D

Gli spoiler che stanno trapelando sulla puntata di U&D che è stata registrata venerdì 7 ottobre, riguardano anche i quattro protagonisti del Trono Classico.

Se Federico Nicotera e Lavinia Mauro sembra stiano giù dando una svolta al loro percorso baciando i corteggiatori che più li hanno colpiti (rispettivamente Alice e Alessio), Federica Aversano e Federico Dainese pare stiano faticando un po' di più a lasciarsi andare, anche se il giovane ha fatto una bellissima esterna e finalmente ha avuto un contatto con una delle sue "ragazze".

La 28enne che pochi mesi fa ha corteggiato Matteo Ranieri, però, c'è da dire che è stata anche impegnata a gestire i tentativi di approccio di Riccardo Guarnieri, che una settimana sì e una no si è avvicinato alla tronista per chiacchierare. Maria De Filippi, però, in una delle ultime riprese ha messo alle strette il cavaliere chiedendogli di prendere una decisione: o corteggia la ragazza oppure evita di parlare con lei durante i balli togliendo spazio ai suoi spasimanti.