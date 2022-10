Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne: le anticipazioni della nuova registrazione di oggi, 7 ottobre 2022, rivelano che c'è stato spazio per le nuove vicende di Ida Platano che, ancora una volta si è vista fuori dallo studio con il suo ex Alessandro.

Spazio anche alle vicende dei due nuovi tronisti, tutti alle prese con le nuove conoscenze tra le corteggiatrici presenti in studio.

Ida ci riprova con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne registrazione 7 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 7 ottobre, che vedremo poi in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che al centro dell'attenzione ci sono state le vicende di Ida Platano.

Nonostante la scorsa settimana avesse ammesso di non provare più gli stessi sentimenti nei confronti del suo ex Alessandro, durante questa nuova registrazione è venuto fuori che i due si sono nuovamente visti e sentiti.

Insomma sembrerebbe che Ida Platano non abbia intenzione di mettere completamente da parte il suo rapporto con Alessandro, reduce dalla fine di una conoscenza con Roberta Di Padua.

Scoppia la lite tra Ida e Roberta: registrazione Uomini e donne 7 ottobre

Le anticipazioni di questa nuova registrazione che arrivano dalla pagina "Uomini e donne classico over", rivelano che in studio c'è stata una grande lite che ha visto protagoniste proprio Ida e Roberta.

Le due dame del trono over, quindi, si sono ritrovate di nuovo ai ferri corti dopo lo scontro che avevano avuto già nelle puntate precedenti.

Presente Riccardo Guarnieri, che è tornato in trasmissione dopo un periodo di assenza.

Per quanto riguarda il trono classico, gli spoiler rivelano che c'è stato il primo bacio per Fede in esterna con Noemi.

Federico, invece, ha fatto i conti con l'addio di Monica, che ha deciso di eliminarsi ma il tronista non ha fatto nulla per tenerla ancora in trasmissione.

Gli ascolti di Uomini e donne toccano cifre record nel pomeriggio di Canale 5

Gli ascolti di Uomini e donne continuano a essere ottimi, con una media giornaliera che arriva anche al 28% di share e picchi superiori al 30% durante la messa in onda.

Un successo "tutto italiano" per la rete ammiraglia del Biscione e per Maria De Filippi che, ancora una volta, si conferma uno dei volti più amati del piccolo schermo, in grado di intercettare il gradimento di un pubblico trasversale composto da giovani e adulti.