Ida e Roberta ai ferri corti nello studio di Uomini e donne. Nel corso dell'ultima puntata del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si è riacceso lo scontro tra le due dame del trono over, complice il fatto che Roberta si sta conoscendo meglio con Alessandro, ex fidanzato della sua "rivale" Ida.

Tra le due sono volate parole grosse e tale scena trasmessa in tv, ha scatenato anche i fan social del programma, molti dei quali si dicono stufi di questi siparietti che vedono protagonisti sempre i soliti volti del programma Mediaset.

Si riaccende lo scontro tra Ida e Roberta a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la nuova puntata di Uomini e donne si è tornato a parlare del rapporto tra Roberta e Alessandro dopo che i due hanno scelto di approfondire la conoscenza e frequentarsi fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

Le cose tra i due pare che non stiano funzionando proprio nel migliore dei modi, soprattutto perché Roberta vuole vederci chiaro in merito alla fine del rapporto tra Alessandro e la sua ex Ida.

Per tale motivo, la dama ha precisato in studio che questa volta non vuole essere la "seconda scelta" di nessuno, visto che già in passato fu protagonista di una relazione con Riccardo Guarnieri, dopo che quest'ultimo aveva troncato la sua relazione con Ida.

Botta e risposta al vetriolo tra Ida Platano e Roberta Di Padua a U&D

Immediata la reazione della dama siciliana che ha subito preso la parole ed ha punzecchiato la sua rivale Roberta, con tanto di richiamo da parte di Maria De Filippi.

"Già è stata seconda, tu sei prezzemolina", ha sbottato Ida in studio puntando il dito contro Roberta e alzando anche i toni.

"Questo non te lo consento, invece di fare questa competizione sterile vieni qua o fatti i ca... tuoi che sono due ore che parli", ha replicato la Di Padua che non ha per niente gradito le parole di Ida.

I fan di Uomini e donne polemici dopo lo scontro tra Ida e Roberta

Uno scontro verbale che ha riacceso gli animi non solo in studio ma anche sul web e sui social, dove in tantissimi hanno puntato il dito contro le due dame.

"Vergognati Ida, ma chi ti credi di essere che giudichi Roberta. Tu non sei una vittima sei una carnefice", ha sbottato un fan del programma contro la dama siciliana.

"Che scempio, hanno scocciato", ha sentenziato un altro spettatore di Uomini e donne che sarebbe stufo di assistere a queste continue diatribe tra i soliti volti del programma.

"Ida dovresti vergognarti ad offendere Roberta, quando la vera prezzemolina del programma sei tu. Basta, dovrebbe essere cacciata dal programma", ha sbottato un altro utente social commentando la scena trasmessa questo pomeriggio su Canale 5.