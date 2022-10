Ida e Alessandro avvistati ancora insieme fuori dallo studio di Uomini e donne ed è polemica tra i fan. La dama siciliana, star indiscussa di questa edizione del trono over, continua a tenere banco con le sue tormentate vicende sentimentali.

Dopo aver messo la parola fine al suo rapporto con Riccardo Guarnieri, Ida si è ritrovata a fare i conti con la dichiarazione d'amore del tutto inaspettata di un altro suo ex, Alessandro, che sembra aver perso la testa per lei.

Tra i due la frequentazione sta proseguendo fuori dallo studio televisivo, ma al momento non hanno ancora lasciato il programma.

Retroscena U&D: Ida e Alessandro avvistati di nuovo insieme fuori dal programma

Nel dettaglio, da un po' di settimane Ida Platano è protagonista di un riavvicinamento con il cavaliere Alessandro, che ha scelto di interrompere la conoscenza con Roberta, dichiarando il suo amore nei confronti della dama siciliana.

Seppur tra alti e bassi, Ida e Alessandro hanno scelto di tornare a frequentarsi fuori dallo studio e nel corso delle ultime settimane sono stati avvistati più volte insieme.

L'ultima segnalazione è quella riportata sui social da Deianira Marzano, risalente alla giornata del 31 ottobre. Una spettatrice di U&D ha segnalato che Ida e Alessandro erano insieme in giro per Salerno. Nello scatto postato sui social dall'esperta di gossip, si vedono i due protagonisti del trono over fermi a un distributore di benzina.

È nato l'amore tra Ida e Alessandro fuori da U&D?

Insomma tutto sembra procedere per il verso giusto anche se, nonostante i vari avvistamenti insieme fuori dallo studio di U&D, a oggi i due protagonisti del trono over non hanno mai lasciato il programma.

A differenza di altre coppie che in passato hanno lasciato lo studio per viversi la loro storia lontani dai riflettori, in questo caso sembrerebbe proprio che Ida non voglia mai arrivare a mettere la parola "fine" al suo percorso nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Ovviamente le polemiche non sono mancate tra i fan social del programma, dato che in tanti si chiedono perché Ida e Alessandro non riescano a compiere questo passo importante.

I fan polemici con Ida e Alessandro perché non lasciano lo studio di U&D

"Avvistati anche oggi Ida e Alessandro insieme? A questo punto, devono lasciare il programma insieme.

Ormai è un po' che si vedono spesso", ha scritto Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina social dedicata alla trasmissione di Maria De Filippi, interpretando il pensiero di un nutrito gruppo di spettatori.

Il colpo di scena arriverà nel corso delle nuove registrazioni di U&D? Ida Platano lascerà finalmente la trasmissione?