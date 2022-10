Sta facendo molto discutere l'intervista che Giorgio Manetti ha rilasciato a Nuovo Tv. L'ex cavaliere di Uomini e donne, infatti, ne ha avute sia per Gemma che per Ida, assolute protagonista del Trono Over degli ultimi anni. Paragonando le due dame non ha avuto dubbi nell'affermare che Galgani sarebbe di un altro livello e che Platano dovrebbe solo che imparare dall'amica in quanto a classe e a capacità di essere un personaggio televisivo.

Aggiornamenti sui senior di Uomini e Donne

Giovedì 6 ottobre è stata pubblicata un'intervista di Giorgio Manetti.

Quello che a Uomini e Donne era stato ribattezzato il "gabbiano", ha rilasciato velenose dichiarazioni sia sulla sua ex fidanzata che sull'amica del cuore di quest'ultima.

Il settimanale ha titolato in copertina: "Gemma ti sei giocata il mio amore, rimarrai zitella per sempre".

Queste sono solo alcune delle parole poco carine che l'ex cavaliere ha rivolto a Galgani in una recente intervista, ai quali ha raccontato come mai è finita la storia d'amore con la storica dama del Trono Over.

I due si sono frequentati per circa otto mesi poi, improvvisamente, la dama ha chiuso la relazione perché pensava di non essere ricambiata nel sentimento che provava.

Oggi, però, il 63enne smentisce quella teoria e punzecchia la protagonista del dating show su quello che si è persa anni fa, quando ha rinunciato a lui negli studi tv.

La stoccata alla 'regina' di Uomini e Donne

Giorgio, però, non ha parlato solo di Gemma in funzione dei fallimenti amorosi nei quali è incappata da quando lui ha lasciato Uomini e Donne.

Ha voluto paragonare la sua ex con quella che sembra aver preso il suo posto al centro delle dinamiche della versione over del programma.

Quando gli è stato chiesto di esprimere un parere su Ida Platano, Manetti ha detto: "Lei è un altro caso disperato".

Secondo il "gabbiano", infatti, le due dame avrebbero delle cose in comune, ma Galgani sarebbe di un altro livello sotto diversi punti di vista.

"Gemma rispetto all'amica è un'altra cosa. Ha più classe e sa fare davvero il personaggio" ha proseguito Giorgio nella critica che ha rivolto alla parrucchiera che da un paio d'anni a questa parte è diventata la nuova "regina" del dating show condotto da Maria De Filippi.

L'addio a Uomini e Donne e la nuova vita da attore

Anche se la punzecchia spesso nelle interviste, Giorgio non ha dubbi sul fatto che Gemma sia la vera "icona" di Uomini e Donne, l'unico vero personaggio che in circa 13 anni ha monopolizzato intere puntate con le sue tormentate storie d'amore.

Per quanto riguarda Ida, Manetti non pensa che potrà mai sostituire in modo adeguato Galgani come regina del Trono Over, anche perché le mancherebbero delle caratteristiche che invece la 72enne ha sempre dimostrato di avere da quando è seduta nel parterre.

Maria De Filippi, però, sembra pensarla diversamente, tant'è che è da un paio di edizioni che punta moltissimo su Platano e sui suoi amori. Da quando Riccardo Guarnieri è rientrato nel cast fisso della trasmissione, infatti, si parla quasi quotidianamente del suo tira e molla con Ida, un legame che di recente la conduttrice ha definito "la storia infinita".

Nonostante tutto, però, quelli che i fan hanno ribattezzato gli "Idardi" non concretizzano mai e il tanto atteso ritorno di fiamma tarda ad arrivare, anzi entrambi escono con altre persone e sembrano intenzionati a proseguire il percorso in tv separatamente, ma continuando a punzecchiarsi a distanza.