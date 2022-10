Tina Cipollari sbotta in studio contro Federica Aversano. Emergono retroscena sulle nuove puntate di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che continua a essere leader indiscussa dal punto di vista auditel nella fascia del pomeriggio.

Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, nel corso dell'ultima registrazione del programma di Canale 5, Tina ha perso le staffe nei confronti della tronista Federica Aversano, tanto da fare un annuncio a dir poco clamoroso.

Nuove puntate Uomini e donne, retroscena: Tina Vs Federica

Nel dettaglio, il clima in studio tra Tina e Federica continua a non essere dei migliori. Le due protagoniste del talk show di Canale 5 si sono sempre scambiate delle frecciatine al vetriolo, fin dal momento in cui Federica vestiva i panni di corteggiatrice.

Dallo scorso settembre, invece, Federica è stata promossa come tronista del programma e Tina non ha mai nascosto la sua "amarezza" per questa decisione di Maria De Filippi.

Sta di fatto che la situazione in studio tra le due non è mai migliorata e in queste settimane si sono ritrovate più volte ai ferri corti, tanto che Tina non si è fatta problemi a dire che secondo lei la tronista casertana non riuscirà mai a trovare la sua anima gemella.

'Tina non sarà presente in studio quando c'è Federica', retroscena U&D nuove puntate

Il colpo di scena, però, c'è stato nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, dove c'è stata una nuova accesa sfuriata tra Tina e Federica.

A svelare un po' di retroscena su quanto è accaduto in studio, e su quello che gli spettatori vedranno nelle nuove puntate del talk show, è stato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

"Tina, dopo aver discusso con Federica, ha affermato che d'ora in avanti non sarà più presente durante il percorso della tronista e che ogni volta che Federica sarà al centro studio, lei uscirà", scrive Pugnaloni sulla sua pagina dedicata al programma di Maria De Filippi.

Clima teso a Uomini e donne tra Tina e Federica

Insomma, quella di Tina sembra essere una decisione ferrea e da questo momento in poi pare proprio che l'opinionista del talk show di Canale 5 non voglia più prendere parte al racconto delle vicende di Federica Aversano.

In attesa di scoprire se Tina manterrà la promessa fatta durante la registrazione, la tronista, proprio nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv, ha vissuto un momento di forte crisi.

Federica ha raccontato di sentirsi sfiduciata e "non capita" dai pretendenti che sono arrivati in studio per lei nel corso di queste settimane. Parole che hanno fatto vacillare il percorso di Federica, la quale non ha saputo trattenere le lacrime in studio.