Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne dall'11 al 15 novembre rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Gemma, protagonista di una nuova esterna con Fabio che scatenerà i commenti dissacranti di Tina Cipollari.

Intanto Ciro non gradirà il comportamento di Martina dopo essere stato messo "in panchina" per le esterne di questa settimana: il giovane deciderà così di lasciare lo studio e uscire dal cast.

Tina polemica con Gemma: anticipazioni Uomini e donne 11-15 novembre

Gemma porterà ancora una volta in esterna Fabio e, questa volta, i due trascorreranno del tempo insieme all'interno di un maneggio.

Tina non gradirà affatto il comportamento della dama torinese e non esiterà ad attaccarla, sostenendo che in esterna Gemma avrebbe parlato con i suoi consueti "doppi sensi" come già accaduto ai vecchi tempi con altri protagonisti del trono over arrivati in studio per corteggiarla.

Nel corso dei prossimi appuntamenti Tina punterà il dito anche contro la dama Sabrina, sostenendo che non sarebbe realmente interessata ai cavalieri che stanno in arrivando in studio per lei, bensì starebbe uscendo con queste persone solo per perdere tempo e non ritiene giusto il suo comportamento.

Ciro se ne va e lascia lo studio

Le anticipazioni di Uomini e donne dall'11 al 15 novembre, inoltre, rivelano che Martina deciderà di portare in esterna sia Gianmarco che Mattia ma, quest'ultimo, verrà eliminato definitivamente in studio.

Intanto Ciro non gradirà il comportamento della tronista: non accetterà di essere stato messo da parte per questa settimana, dato che Martina non ha voluto portarlo in esterna.

Il corteggiatore, furioso e amareggiato dall'atteggiamento della tronista, deciderà di lasciare lo studio e andare via: in un primo momento Martina non avrebbe voluto raggiungerlo per chiarirsi, salvo poi cambiare idea e accettare di raggiungerlo in stazione.

Per Francesca, invece, ci saranno due nuove esterne con Paolo e Francesco, i due pretendenti che sembrano aver fatto breccia nel suo cuore.

Prosegue il successo auditel di U&D nel daytime pomeridiano Mediaset

In attesa di questi appuntamenti, anche questa settimana il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si è imposto nella fascia del primo pomeriggio, registrando ottimi ascolti.

La media Auditel è stata di oltre 2,3 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che ha superato la soglia del 22,50% con picchi che hanno raggiunto anche il 24%.

Tra le puntate più seguite vi è stata quella dedicata alla nuova sfilata che ha visto protagoniste le dame del trono over, in grado di sfiorare i 2,6 milioni di spettatori su Canale 5.