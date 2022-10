Oggi, martedì 25 ottobre, Maria De Filippi ha condotto una nuova registrazione di Uomini e donne.

Le anticipazioni che ha fornito Lorenzo Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che Ida ha scelto di continuare la conoscenza con Alessandro dopo aver pianto per Riccardo il giorno prima. Guarnieri, inoltre, è uscito dallo studio per il nervoso ma Maria l'ha convinto a rientrare. Tina Cipollari ha criticato la tronista Federica per i modi che ha con i corteggiatori, mentre Armando ha deluso Cristina.

Aggiornamenti sul cast di U&D

La registrazione di U&D del 25 ottobre, era piuttosto attesa: gli spoiler delle riprese del giorno precedente, infatti, parlavano di un "putiferio" che era scoppiato in studio a causa di un riavvicinamento tra Riccardo e Gloria.

Ida aveva fatto una scenata di gelosia all'ex fidanzato e Alessandro, col quale sta uscendo da settimane, non ha avuto reazioni.

A distanza di 24 ore da quei momenti, a quanto pare ,Platano si è calmata e ha comunicato a tutti di voler proseguire nella frequentazione con Vicinanza. Le lacrime che la dama ha versato per Guarnieri, dunque, non sono state l'"antipasto" di un ripensamento; la parrucchiera è convinta di voler portare avanti il rapporto con il cavaliere napoletano, anche se le discussioni con l'ex non sono mancate.

Le frecciatine tra i personaggi di U&D

Ida e Riccardo, infatti, anche nel corso della registrazione odierna di U&D si sono scontrati tanto e a lungo: nella lite tra i due ex fidanzati, si è intromessa anche Roberta, che ha il "dente avvelenato" sia con Platano che con Alessandro, che l'ha lasciata proprio per riavvicinarsi alla "rivale".

In preda al nervosismo, poi, Guarnieri è uscito dallo studio mentre la parrucchiera bresciana gli urlava contro.

A convincere il cavaliere a rientrare e a calmarsi, è stata ancora una volta Maria De Filippi.

Non è una novità che il tarantino si rifugi nel backstage del dating-show quando vive un momento di difficoltà: qualche settimana fa, infatti, il cavaliere era arrivato al punto di dire di voler abbandonare definitivamente il programma perché non sopporta più di dover condividere gli Elios con Ida che, a differenza sua, sta andando avanti legandosi ad altre persone.

Restando sul fronte Over, Armando è stato chiamato al centro per raccontare di una sua nuova conoscenza. Incarnato sta uscendo con una new entry del parterre e questo ha fatto rimanere molto male Cristina.

I giovani di U&D e le loro esterne

Durante la registrazione del 25 ottobre, sono state mostrate le esterne che i tronisti hanno fatto durante la settimana.

Lavinia ha discusso con un corteggiatore perché la volta precedente è andata a riprendere Alessio Campoli, che si era auto eliminato.

Federico Nicotera ha fatto una bella uscita con una nuova ragazza di nome Lucrezia, ma in puntata ha ballato con Carola.

Federica Aversano, invece, sta conoscendo meglio Stefano ma Tina Cipollari l'ha criticata aspramente per il modo con il quale tratta i sui spasimanti.

Nessuna anticipazione, invece, è trapelata su Federico Dainese.

Anche su Gemma Galgani non ci sono novità: l'ultima volta, infatti, la torinese aveva mandato via un signore che si era presentato in studio per poterla corteggiare. Il no della 72enne, però, ha spinto entrambi gli opinionisti ad attaccarla perché avrebbe troppe pretese.

Sempre nel corso delle riprese di questa settimana, una vecchia conoscenza del dating-show ha fatto ritorno nel cast. Antonella Perini, tronista nel 2007, ora è una dama del parterre e ha già attirato l'attenzione sia di Riccardo che di Armando, con i quali ha ballato più volte.