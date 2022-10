La fine della relazione, durata quasi dieci anni, tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo continua a restare al centro dell'attenzione mediatica. Sebbene l'ex corteggiatrice di Uomini e donne abbia dichiarato la sua ferma intenzione di non voler mettere in piazza i problemi che l'hanno condotta a separarsi da Eugenio, adesso è proprio lei, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, a svelare alcuni retroscena sulla la rottura. Raccontando il modo in cui lei e Colombo si sono organizzati per far stare male il meno possibile i loro figli Brando e Zeno, Francesca ha voluto smentire in maniera ferma il tradimento ai danni del padre dei suoi figli.

Eppure l'ex tronista aveva detto apertamente che Del Taglia aveva passato tre giorni in hotel con un altro uomo: per Francesca queste parole sono state dettate solo dalla rabbia.

L'organizzazione pratica dopo la separazione

Francesca si è aperta con i suoi fan raccontando come sta vivendo la separazione da Eugenio. L'ex corteggiatrice ha puntualizzato ancora una volta che il suo unico pensiero sono i figli, visto che lei stessa in prima persona ha vissuto sulla sua pelle la separazione dei suoi genitori. Ha poi raccontato di aver lasciato la casa che condivideva con Eugenio: dal punto di vista pratico, infatti, l'ex coppia si è organizzata per passare tre giorni a settimana con i figli, ma ciò che ha voluto dire con forza è che lei non ha mai tradito Eugenio, a cui continua a volere bene visto che comunque saranno sempre legati per via dei bambini.

"Una volta per tutte no" ha risposto Francesca a un utente che voleva sapere se veramente la causa della rottura era stata un "terzo incomodo". Dopo aver aggiunto che i rapporti con Eugenio sono civili e che non ha mai dato credito durante la sua relazione a tutte le segnalazioni che invece parlavano di un tradimento ai suoi danni, Del Taglia ha precisato che secondo lei le parole del suo ex sono state dettate dalla rabbia del momento.

Francesca infelice in coppia

"Le persone cambiano, i sentimenti cambiano, i bisogni cambiano" ha poi svelato Francesca parlando dei motivi della rottura. La scelta di separarsi è partita proprio da lei: non viveva più bene e magari Eugenio avrebbe accettato di stare male in coppia pur di non rovinare la famiglia, ma lei non è riuscita a mettere da parte i suoi bisogni.

Adesso però, secondo Del Taglia, anche Colombo ha capito che non stava più bene con lei. La donna ha intrapreso un percorso di psicoterapia per superare tutti i cambiamenti.

Insomma Francesca non stava più bene insieme in coppia e ha preferito prendere una strada diversa. Chissà se adesso anche Eugenio deciderà di svelare come sta affrontando lui la separazione.