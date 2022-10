Tensione alle stelle nelle nuove puntate di Un posto al sole, con Marina nelle mani di un Fabrizio completamente fuori controllo. Negli episodi di Upas che andranno in onda su Rai 3 a ottobre 2022, la situazione della povera Giordano peggiorerà di giorno in giorno. Dopo essere stata trattenuta da Fabrizio, si renderà conto di essere in balia della sua follia. Non potrà nemmeno chiedere aiuto, dato che Rosato le ha preso il telefono e non le permette di comunicare con nessuno, avendola rinchiusa in una piccola stanza. L'unica speranza di salvezza è che Roberto inizi a capire che quella lettera che ha ricevuto non è stata davvero scritta da Marina.

Occorrerà agire in fretta.

Marina nelle mani di Fabrizio: Un Posto al Sole anticipazioni

Nelle puntate di ottobre di Un Posto al Sole, non ci sarà spazio per la noia. Fabrizio, imitando la scrittura di Marina, ha fatto recapitare una lettera d'addio a Roberto, che ovviamente ne è rimasto spiazzato. Tuttavia, almeno per il momento, Ferri non immagina nemmeno in quale grosso guaio si sia cacciata la sua amata.

Marina è irreperibile, ma non è partita e non si è nemmeno allontanata. Fabrizio l'ha costretta a rimanere nella sua casa in condizioni pietose, piena di ritagli di foto che la immortalano con Roberto, l'uomo che ritiene responsabile della sua rovina amorosa.

In una precedente intervista, proprio Giorgio Borghetti aveva anticipato che Fabrizio sarebbe sprofondato in una spirale di follia dalla quale sarebbe poi stato quasi impossibile uscire.

Fabrizio manifesta altri spaventosi aspetti di follia nella sua personalità

Le cose peggioreranno sempre di più nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Secondo le nuove anticipazioni di ottobre, Fabrizio manifesterà altri pericolosi sintomi che terrorizzeranno Marina, sola e senza possibilità di fuggire dalla casa del suo ex.

Nel frattempo Roberto inizierà a riflettere sugli ultimi avvenimenti e comincerà a sospettare che la lettera di Marina abbia qualcosa che non va, visto che poco prima era al settimo cielo alla sola idea di diventare sua moglie.

Roberto ha un'illuminazione: anticipazioni Un Posto al Sole dio ottobre 2022

Mentre Marina è ormai certa di non salvarsi, terrorizzata dai comportamenti folli di Fabrizio, Roberto ha un'intuizione improvvisa: ci deve essere una spiegazione alternativa e inspiegabile riguardo la sua sparizione.

E così, come svelano le anticipazioni di Un Posto al Sole, Ferri inizierà a capire che alla donna che ama è successo qualcosa al di fuori della sua volontà. Non sapendo però che il responsabile è Fabrizio, come farà a trovarla e a portarla in salvo? Non resta che attendere i nuovi episodi per vedere come evolveranno le trame.