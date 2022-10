Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 24 al 28 ottobre, confermano che Marina sarà ancora nelle mani di Fabrizio Rosato e rivelano inoltre un ulteriore dettaglio molto inquietante. A quanto pare infatti Rosato inizierà a dare segni di instabilità mentale sempre più frequenti, mentre Roberto inizierà a sospettare che la sua compagna non si sia allontanata di sua volontà.

Nel frattempo, Alberto e mastro Peppe si renderanno conto dell'esistenza di una vera e propria stanza segreta, all'interno del seminterrato.

Un posto al sole, trame 24-28 ottobre: la discesa nella follia di Rosato

In queste puntate, si è potuto assistere alla discesa inesorabile nel baratro della follia da parte di Fabrizio (Giorgio Borghetti). Già in passato, l'uomo aveva dato segni di instabilità emotiva in più occasioni, ma mai nessuno avrebbe pensato che potesse essere in grado di organizzare un tentato omicidio e un sequestro di persona.

Risulta evidente che, nel momento in cui ha stretto tra le mani la lettera di Marina (Nina Soldano), è accaduto qualcosa che ha fatto crollare il suo equilibrio psichico già così labile. Senza addentrarsi nella psiche umana è chiaro che Rosato abbia un disturbo della personalità, che l'alcol ha indubbiamente peggiorato e tale condizione verrà approfondita nel corso dei prossimi episodi.

Le anticipazioni rivelano infatti che Fabrizio rappresenterà un pericolo e mostrerà nuovi e spaventosi aspetti della sua follia. Facile ipotizzare che verrà fuori la sua bipolarità verso l'oggetto del suo "amore malato" ed odio. Del resto Rosato ha sempre alternato accessi di rabbia a momenti di profonda frustrazione e pentimento, quindi probabilmente l'uomo lotterà con la sua coscienza alterando momenti di "tenerezza" ad accessi di rabbia verso la povera Marina.

Un posto al sole, puntate dal 24 al 28 ottobre: Roberto indaga

Nel frattempo, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non si darà pace; la lettera e i messaggi, che inizialmente avevano placato i suoi dubbi non basteranno più. Ferri inizierà infatti a rimuginare sull'accaduto e alla fine giungerà alla conclusione che Marina non possa essersi allontanata di sua volontà.

Attenzione perché, in una foto promozionale che è stata mostrata in queste ore, si vedono Fabrizio e Roberto conversare. Facile pensare che Rosato continuerà quindi a far finta di nulla mentre Marina si troverà segregata in casa sua.

Una stanza misteriosa a Palazzo Palladini

Mastro Peppe (Federico Torre) e Alberto (Maurizio Aiello) indagheranno sullo spazio vuoto posto nel seminterrato di quest'ultimo e scopriranno che nasconde una vera e propria stanza, in grado di ospitare qualcuno.

Nel frattempo, parallelamente a queste indagini, i bambini investigheranno sul misterioso fantasma di Palazzo Palladini.