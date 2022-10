Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante i prossimi episodi ci saranno colpi di scena nelle storie legate agli ex coniugi Ferri. Le anticipazioni rivelano che Roberto riceverà una lettera strana, ma al momento non è trapelata alcuna informazione riguardo al contenuto della missiva e al mittente. Nel frattempo Marina scomparirà poco prima di partire per Genova e vivrà un terribile incubo, al momento ignoto.

Un posto al sole, trame prossime puntate: Roberto riceve una lettera strana

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, chi ha tentato di avvelenare Roberto e Marina non ha smesso di volere fare del male ai due imprenditori.

Negli ultimi episodi andati in onda sul piccolo schermo, sono stati mostrati alcuni indizi, attraverso inquadrature nel covo del misterioso criminale, che ha tentato di eliminare Ferri e Giordano. Sulla scrivania dell’acerrimo nemico dei soci dei cantieri era presente la lettera d’amore che Marina aveva scritto a Roberto e che Lara aveva consegnato a Fabrizio. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Ferri riceverà una lettera strana. Al momento, però, non è chiaro chi spedirà la missiva all’imprenditore e, inoltre, non si conosce il contenuto del messaggio che verrà recapitato al papà di Filippo.

Un posto al sole, prossime puntate: Marina scompare e vive un terribile incubo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, inoltre, anche Marina continuerà a essere al centro del mirino del misterioso avvelenatore.

Giordano dovrà andare a Genova al Salone nautico per lavoro. Purtroppo, però, l’ex signora Ferri farà perdere le proprie tracce e scomparirà. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che l’imprenditrice non risponderà più al telefono e pertanto potrebbe essere ipotizzabile che qualcuno le impedisca di dare notizie ai suoi cari.

Inoltre le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dei dettagli in più in merito a cosa accadrà prossimamente sul piccolo schermo. Nel dettaglio, Marina vivrà un nuovo e terribile incubo, ma non è chiaro quello che le succederà. In base alle informazioni diffuse, potrebbe essere ipotizzabile che Giordano venga rapita e che la strana lettera ricevuta da Roberto possa essere, magari, una una richiesta di riscatto.

Un posto al sole, prossimi episodi: l’avvelenatore è pronto a colpire ancora Roberto e Marina

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, inoltre, l’avvelenatore che aveva tentato di eliminare gli ex coniugi Ferri con una bottiglia di champagne manomessa, continuerà a volere portare a termine il suo compito, studiando nuovi piani. Al momento, le anticipazioni trapelate in rete non rivelano l’identità della persona che vuole fare del male a Roberto e Marina. Nelle recenti puntate della soap partenopea, la polizia sta continuando a indagare, tentando di capire chi possa avercela a morte con i due imprenditori. Attualmente, le forze dell’ordine non hanno ancora trovato il colpevole, ma hanno sentito alcuni indiziati e testimoni, fra i quali: Fabrizio, Lara, Silvana, Luciana e Chiara.