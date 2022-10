Daniele Dal Moro becca Gegia in bagno al GF Vip durante un momento intimo e scatta l'ironia dei fan social. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo all'interno della casa di Cinecittà e, in queste ultime ore, l'ex tronista di Uomini e donne si è ritrovato a fare i conti con una scena decisamente imbarazzante.

Ignorando il fatto che il bagno fosse già occupato, ha aperto la porta e si è trovato di fronte Gegia, sua compagna di avventura in questa settima edizione del reality show Mediaset.

Daniele Dal Moro becca Gegia in bagno al GF Vip

Nel dettaglio, in queste ultime ore sta spopolando sui social un video decisamente esilarante che vede protagonista Daniele Dal Moro.

In queste ultime ore, l'ex tronista del talk show di Maria De Filippi, è entrato in bagno dando per scontato che non ci fosse nessuno.

Peccato, però, che in quel preciso istante in bagno fosse presente Gegia. Di conseguenza, Daniele si è ritrovato a fare i conti con una scena del tutto inusuale, dato che ha beccato Gegia in un momento intimo ed è rimasto abbastanza "scottato", così come ha raccontato lui stesso ai suoi compagni di gioco.

'Che brutta scena', esclama Daniele dopo aver visto Gegia in un momento intimo al GF Vip (Video)

"Che brutta scena", ha esclamato Daniele dopo aver beccato la comica protagonista di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, seduta in bagno.

Il video è diventato virale in rete e sui social, dove in tantissimi si sono lasciati a tutta una serie di battutine che potrebbero essere anche letta in diretta nel corso della nuova puntata serale del reality show.

Da quest'anno, infatti, Alfonso Signorini ha deciso di dare ancora più voce e spazio al pubblico social del GF Vip, grazie alla presenza in studio di Giulia Salemi, diventata la voce degli spettatori da casa che commentano e interagiscono con tweet e commenti live.

Marco Bellavia ritorna in studio al Grande Fratello Vip nella diretta del 6 ottobre

Intanto, nel corso delle ultime ore c'è stato l'ennesimo colpo di scena che ha scosso il clima all'interno della casa del GF Vip. La concorrente Sara Manfuso, a distanza di due settimane dall'inizio della sua esperienza, ha deciso di ritirarsi dal gioco e quindi abbandonare definitivamente il programma.

Sara è già uscita di scena dal cast del reality show Mediaset ma potrebbe tornare in studio nel corso della nuova puntata serale del 6 ottobre, per far chiarezza sui motivi di questa sua scelta.

Sempre nel corso della diretta di giovedì sera condotta da Alfonso Signorini si tornerà a parlare anche di Marco Bellavia. L'ex concorrente del reality show sarà ospite in trasmissione per raccontare la sua versione dei fatti.