Un posto al sole non è andato in onda giovedì 13 ottobre per lasciare spazio alla semifinale di volley femminile tra Italia e Brasile. Per recuperare la mancata messa in onda della puntata, venerdì 14 ci sarà un imperdibile doppio appuntamento a partire dalle 20:50. Il secondo episodio andrà praticamente in onda in prima serata poco prima del film Qualunquemente.

Le trame rivelano che Manuela si avvicinerà sempre più a Niko, mentre Chiara si appresterà a lasciare Napoli per iniziare la sa disintossicazione.

Gli occhi saranno puntati però su Marina che, dopo una violenta discussione, sparirà senza dare più tracce di sé e la sensazione è che Fabrizio possa aver deciso di portare avanti il suo piano.

Un posto al sole, anticipazioni 14 ottobre: Marina in pericolo

L'episodio di martedì 11 ottobre, si è concluso mostrando Fabrizio (Giorgio Borghetti), visibilmente fuori di sé, intento a scrivere una lettera indirizzata a Roberto Ferri (Riccardo Plizzy Carbonelli). Dagli elementi trapelati in questi giorni, è facile ipotizzare che Rosato dopo essersi finto Marina nella missiva, metterà in atto la seconda parte del suo piano.

Le anticipazioni ufficiali parlano di una lite ed è probabile che avverrà proprio tra Marina (Nina Soldano) e Fabrizio. Subito dopo l'imprenditrce Giordano sparirà senza rispondere più al telefono. La sensazione è che l'uomo, ormai in preda al delirio, possa rapire la sua ex moglie per spiegarle le sue azione e confessarle i suoi sentimenti.

Resta da capire fin dove si spingerà a questo punto l'uomo, ma la doppia puntata di domani si preannuncia imperdibile per i fan del daily drama partenopeo.

Un posto al sole, trama 14 ottobre: Micaela si scaglia contro Manuela

Manuela (Gina Amarante) si mostrerà sempre più dolce e premurosa nei confronti di Niko (Luca Turco) e Jimmy (Gennaro De Simone), ma questo atteggiamento metterà sua sorella Serena (Miriam Candurro) in allarme.

Micaela (Gina Amarante) vedrà questo riavvicinamento come una sorta di tradimento da parte della sua gemella e ingaggerà una tremenda lite con lei, sotto gli occhi sbigottiti di Filippo (Michelangelo Tommaso) e sua moglie.

Chiara si appresta a lasciare Napoli, Samuel non si fida di Nunzio

Chiara (Alessandra Masi) si appresterà a raggiungere il centro di disintossicazione per mettere fine al suo problema con la cocaina.

Per riuscirci, però potrebbe trovarsi costretta a lasciare Napoli.

Nel frattempo Samuel (Samuele Cavallo), parlerà con Mariella (Antonella Prisco) e si farà convincere del fatto che il suo amico Nunzio ( Vladimir Randazzo) potrebbe in realtà star agendo per rubargli il posto.