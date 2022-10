La puntata di Un posto al sole andata in onda venerdì 14 ottobre si è conclusa con Marina riversa sul letto di Fabrizio. La sensazione è che la donna sia stata tramortita e rapita dal suo ex marito, oramai totalmente fuori controllo. Al momento non sono stati chiariti gli intenti di Rosato, ma risulta chiaro che l'imprenditrice Giordano sia in grave pericolo.

Dando per scontato che Marina non possa di certo morire chi potrebbe salvare però la donna? I fan quasi univocamente hanno invocato un solo nome, quello dell'eroe di Un posto al sole, Franco Boschi, ma è davvero possibile?

Tale eventualità in realtà è tutt'altro che campata in , in particolare ci sono alcuni indizi che sembrano avvalorare tale teoria. A seguire verranno analizzati questi elementi per capire come potrà evolvere

Franco e Roberto si riavvicineranno

Peppe Zarbo e Riccardo Polizzy Carbonelli che danno rispettivamente il volto a Franco e a Roberto hanno confermato che i personaggi a cui loro prestano il volto presto potrebbero tornare nuovamente a interagire. I fan avevano molto apprezzato questa insolita alleanza tuttavia gli ultimi eventi, riguardanti Nunzio e Chiara, avevano portato i due ad una frattura apparentemente irreversibile.

Ora che però che Marina è in pericolo le prospettive potrebbero cambiare totalmente e Ferri potrebbe chiedere a Boschi di aiutarlo.

Super Franco, come è stato ribattezzato dai fan, da buon eroe di Un posto al sole, difficilmente si potrebbe tirare indietro dinanzi ad una richiesta di aiuto e questo porterebbe alla salvezza di Marina e ad una rinnovata alleanza tra Franco e Roberto.

Un posto al sole: Marina abbraccia Franco

Nelle scorse settimane sono girate alcune foto dal set che vedevano Marina abbracciare Franco.

Questo ha dato adito alle ipotesi più disparate, ma adesso che la donna è in pericolo sono in molti a pensare che quello dell'l'imprenditrice Giordano fosse un gesto di ringraziamento per la sua liberazione.

Va detto che non ci sono fonti ufficiali che confermino questa teoria, i due potrebbero semplicemente aver scherzato, però se davvero hanno girato alcune scene assieme, in virtù delle dichiarazioni degli attori, tale teoria si farebbe sempre più probabile.

Upas: il destino di Fabrizio Rosato

Dando per assodato che Marina verrà salvata che ne sarà del suo rapitore Fabrizio? Giorgio Borghetti ha rivelato che Rosato comparirà a lungo nelle prossime puntate e lui attualmente è ancora in sigla. Per quanto le dichiarazioni siano recenti, l'attore potrebbe però essersi riferito a questo intero arco narrativo che sta per chiudersi.

In ogni caso, considerato il suo gesto, è impensabile a un lieto fine per Rosato, del resto l'uomo si è macchiato di un duplice avvelenamento e di un sequestro di persona.