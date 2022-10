Il 15 ottobre è stata registrata un nuova puntata di Uomini e donne. Ancora una volta al centro dell'attenzione sono finiti Riccardo e la sua ex Ida Platano.

Le anticipazioni trapelate sul web svelano che Alessandro e Ida stanno continuando a frequentarsi, ma la loro relazione sembra non prendere il volo. Non sono mancati i dissapori in studio, legati soprattutto all'ex frequentazione tra Roberta e Vicinanza. Anche Riccardo è stato tirato in ballo. È stato poi dato spazio ai tronisti, con le esterne di Lavinia e Federico Nicotera.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 15 ottobre: Maria crede che Riccardo ami ancora Ida

Chiamati al centro studio dopo aver rivisto un riassunto della puntata del giorno prima, Ida e Alessandro hanno raccontato di non essere usciti a cena la sera precedente perché Ida non ha gradito gli sguardi che ci sono stati tra Vicinanza e Roberta durante l'ultima registrazione.

De Filippi ha richiamato proprio l'attenzione su Roberta, affermando che quest'ultima dovrebbe chiarire una volta per tutte la sua situazione con Alessandro visto che fino a poche settimane prima i due si erano frequentati, scambiandosi anche dei baci. Mentre Roberta e Alessandro ballano, Ida lascia lo studio.

Successivamente, la dama viene seguita dietro le quinte proprio da Alessandro.

Quando rientrano in studio, Maria cerca di far riflettere entrambi e tira in ballo anche Riccardo. Guarnieri infastidito dalle ennesime polemiche, afferma di voler lasciare lo studio ed esce fuori durante un ballo di Platano con Alessandro. A questo punto Maria De Filippi lo fa rientrare in studio e afferma che, secondo lei, Riccardo è ancora innamorato di Ida.

Guarnieri si è detto dispiaciuto per non essere riuscito a trovare un rapporto civile con Ida.

Spoiler Uomini e Donne: Gemma esce con un uomo più giovane

Si è passati poi a Gemma, che sta frequentando un uomo più giovane. Nel frattempo Tina ha una discussione accesa con un membro del parterre maschile.

Riguardo ai tronisti, la prima a essere chiamata in centro studio è stata Lavinia, che è uscita in esterna con Alessio Campoli, ex scelta di Angela Nasti durante una delle passate edizioni di Uomini e Donne.

Il giovane ha deciso di auto-eliminarsi perché non vedrebbe in Lavinia la persona che fa per lui caratterialmente.

Si è passati poi al tronista Federico Nicotera, uscito in esterna sia con Alice che con Carola. Con la prima, Federico si è scambiato un nuovo bacio, mentre diversa è stata la situazione per Carola. Con quest'ultima infatti, sono emerse in studio nuove discussioni, tanto da portare la corteggiatrice a piangere. Federico e Carola hanno poi ballato insieme.