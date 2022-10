Diverse novità avverranno durante le puntate di Una vita trasmesse dal 17 al 22 ottobre su Canale 5.

Le trame della soap opera rivelano che Marcelo vorrà licenziarsi dal suo lavoro. Fidel Soria, invece, non vorrà rinunciare a fare la guerra agli anarchici.

Una vita, anticipazioni: Marcelo vuole lasciare il suo posto di lavoro

Le anticipazioni di Una vita rivelano che David riabbraccerà Valeria dopo essere stato liberato da Ramon. Dori, invece, confiderà a Felipe di averlo usato per portare avanti una ricerca scientifica. Una rivelazione che desterà la rabbia dell'avvocato.

Pascual vorrà rendere pubblica la sua storia con Hortensia, ma quest'ultima gli chiederà di aspettare.

Lolita, intanto, diventerà sempre più nervosa con Fidel e Ramon e sospetterà che non le stanno raccontando tutta la verità. Marcelo vorrà lasciare il suo posto di lavoro in seguito al funerale di Aurelio. Pertanto Genoveva cercherà di fargli cambiare idea.

Felipe si preoccuperà terribilmente quando Dori inizierà a soffrire di strani malesseri.

Fidel continua a fare la guerra agli anarchici

Nelle puntate di Una vita trasmesse dal 17 al 22 ottobre, Genoveva riceverà le condoglianze da parte dei vicini per la presunta perdita di Aurelio. In questo frangente la darklady non è per niente afflitta da tale lutto.

David cercherà di convincere Ramon a dimenticarsi della brutta faccenda in quanto non ha nessuna intenzione di portargli rancore per quello che gli ha fatto. Nel frattempo Fidel sarà del parere contrario visto che continuerà a fare la guerra agli anarchici.

Hortensia e Pascual continueranno a vedersi di nascosto. Purtroppo i due amanti rischieranno di essere visti da Jacinto.

Allo stesso tempo, Luzdivina pregherà Marcelo di rimanere a servizio di Genoveva. Peccato che il maggiordomo del defunto Aurelio sembri irremovibile nella sua decisione di licenziarsi.

Alodia e Ignacio, intanto, prepareranno i bagagli per trasferirsi nel nuovo appartamento. A tal proposito Maruxina si mostrerà sempre più scontrosa nei confronti del dottore.

Alodia e Ignacio si trasferiscono nella loro nuova dimora

Valeria e David appariranno felici di iniziare una nuova vita. Difatti, la coppia si accingerà a prendere il transatlantico diretto negli Stati Uniti.

Guillermo, invece, convincerà il vicinato a organizzare una festa per Imna per farla sentire più a suo agio. Per questo motivo la ristoratrice apparirà molto emozionata dopo aver ricevuto la sorpresa.

Ramon confiderà a Lolita che Fidel non ha rinunciato a vendicarsi della morte di suo figlio e della moglie per mano degli anarchici. La bottegaia, a questo punto, apparirà in ansia per le sorti del poliziotto. José Miguel e Bellita, intanto, sembreranno entusiasti per il trasferimento di Alodia e Ignacio nella loro nuova dimora.

Marcelo deciderà di rimanere a servizio di Genoveva dopo aver ricevuto le suppliche da parte di Luzdivina. Felipe, invece, farà in modo che Dori possa rimanere a studiare per la sua tesi in soffitta. Intanto tutto il vicinato saluterà David e Valeria, mentre Jacinto scoprirà che i suoi concittadini lo vogliono come sindaco e Rosina coglierà Hortensia tra le braccia di Pascual.

Infine Azucena annuncerà a Guillermo di aver intenzione di fare un provino a teatro.