Il doppio episodio speciale di Un posto al sole, andato in onda su Rai 3 venerdì 14 ottobre, si è concluso con un inatteso cliffhanger che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso. A fine puntata si è infatti vista Marina, priva di sensi, sdraiata su un letto spartano posto all'interno del covo che Fabrizio ha usato in questi giorni per portare a compimento il suo piano. Ora occorrerà aspettare lunedì per scoprire le intenzioni di Rosato e quanto in pericolo sia Marina, ma i presupposti sono tutt'altro che incoraggianti.

Un posto al sole, episodio del 14 ottobre: lite tra Roberto e sua moglie

Nell'episodio di Un posto al sole, di stasera venerdì 14 ottobre, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) hanno litigato duramente favorendo involontariamente gli eventi che sarebbero accaduti successivamente. A scatenare l'alterco è stata la volontà di Ferri di contattare Lara, per motivi che non sono stai ben specificati. In ogni caso questo evento ha fatto infuriare l'imprenditrice Giordano che, in seguito, è partita per raggiungere il salone nautico.

Upas: Marina è in pericolo

Marina, visibilmente agitata a causa della lite con Roberto, ha lasciato l'appartamento per partire alla volta del salone nautico.

La donna da quel momento però non si è fatta più sentire salvo due brevi messaggi che rassicuravano Ferri. Tale comportamento sospetto è stato però accettato dall'uomo a causa degli ultimi avvenimenti.

In seguito infatti è stato svelato agli spettatori che Marina non aveva preso nessun aereo ma che si trovava in realtà nell'inquietante covo dell'avvelenatore, la cui identità oramai è nota a tutti, si tratta di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti).

Fabrizio fuori controllo

Va detto che al momento non esistono anticipazioni che rivelino quale sarà il destino di Marina, quindi si possono solo fare ipotesi. La donna si è vista accasciata sul letto del covo di Fabrizio ma è davvero difficile pensare che ci sia andata di sua spontanea volontà, nonostante lei si fidi ancora dell'uomo.

La sensazione è quindi che Rosato l'abbia tramortita in qualche modo e che sia stato lui a mandare i messaggi a Ferri. Questo sarebbe perfettamente in linea con la lettera che sta scrivendo e in cui potrebbe dare l'addio all'uomo. Tale espediente darebbe a Fabrizio il tempo di tenere la donna segregata in modo da spiegarle i suoi sentimenti.

Facile pensare che Marina non accetterà nessuna spiegazione dall'ex marito ma cosa succederà a quel punto? Fabrizio, nonostante i suoi eccessi, finora è stato tutto sommato un personaggio positivo. Va ricordato che tale personaggio attualmente è presente in sigla, ma avvelenando Roberto e Marina ha passato il segno e per lui non potrà esserci nessun lieto fine.

Resta da capire, a questo punto, se Fabrizio proverà a fare del male alla sua ex moglie, a sé stesso o se sarà fermato dalle forze dell'ordine prima che possa fare altri danni. Tale storyline non dovrebbe durare ancora a lungo, ma potrebbe riservare ancora diverse sorprese.