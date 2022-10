Gaffe nel corso dell'ultima puntata di Un posto al sole trasmessa su Rai 3. I telespettatori e appassionati della soap opera hanno avuto modo di notare che c'è stato un errore in una scena che ha avuto come protagonista il celebre Roberto Ferri.

Una gaffe che non è passata inosservata e che, sui social, ha scatenato anche un po' di polemiche tra i fan storici della soap, i quali hanno puntato il dito contro la produzione per la scarsa attenzione prestata.

Gaffe su Roberto Ferri nella soap Un posto al sole

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata di Un posto al sole trasmessa in prima visione su Rai 3 è andata in onda una scena in cui Roberto Ferri si mostrava intento a parlare al cellulare.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che il telefono col quale stava chiacchierando il dottor Ferri fosse al contrario.

Una scena decisamente surreale che ha spinto i fan a puntare il dito contro la scarsa attenzione che è stata data in fase di montaggio alla realizzazione di questa puntata, con tanto di gaffe che ha visto protagonista l'attore che veste i panni del perfido e astuto Roberto Ferri.

I fan polemici dopo la gaffe su Roberto: 'Tanto chi vuoi se ne accorga'

"Le scene di Un posto al sole vengono girate in dieci minuti al massimo. Come vengono, vengono. L'attore ha il telefono al contrario? La teniamo", ha scritto un utente commentando la gaffe che si è vista nel corso dell'ultima puntata della soap opera serale di Rai 3.

"Avranno pensato: tanto chi vuoi che se ne accorga", ha scritto un altro spettatore e appassionato della soap commentando la scena trasmessa in televisione.

"Non me ne sono accorta, comunque Roberto resta il mio personaggio preferito, nonché uno dei pochi non-cani che recita in questa soap", ha scritto un altro spettatore lanciando anche una pesante frecciatina sul livello di recitazione dei vari protagonisti di Upas.

Nuove anticipazioni Un posto al sole: Roberto indaga sulla sparizione di Marina

Intanto, al di là della gaffe su Roberto Ferri, cresce l'attesa per la messa in onda delle nuove puntate di Un posto al sole di questa stagione previste come sempre su Rai 3.

Al centro delle trame ci saranno le vicende di Marina Giordano che, dopo essere sparita nel nulla, continuerà a far preoccupare i suoi cari.

In particolar modo sarà proprio Roberto a non darsi pace: l'uomo vuole scoprire che fine abbia fatto la sua amata e sospetta che dietro tutta questa intricata vicenda possa esserci lo zampino di qualcun altro.

Al momento, però, Roberto non osa immaginare che dietro la prigionia di Marina si nasconde il perfido Fabrizio, ex compagno della donna, tornato all'attacco per prendersi la sua rivincita.