Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Fabrizio ha manomesso una bottiglia di champagne, avvelenando Marina e Roberto. Nell'episodio andato in onda nella serata di venerdì 14 ottobre, invece, Rosato ha sequestrato Marina. In una recente intervista, Giorgio Borghetti, che presta il volto all'ex consorte di Giordano, ha parlato del suo personaggio e di quello che succederà nella soap partenopea. A tal proposito, l'attore ha confermato che rimarrà ancora a lungo sul set.

Un posto al sole, Fabrizio è un personaggio complesso: le parole di Giorgio Borghetti

Nella recente intervista, Giorgio Borghetti ha parlato della svolta del suo personaggio in Un posto al sole. A tal proposito, l'attore ha dichiarato: ''Il mio è personaggio molto complesso, multi-sfaccettato, quando mi è stato proposto, era un personaggio bidimensionale, d’ora in poi si potrà vedere la sua tridimensionalità''. Inoltre, l'interprete di Rosato ha spiegato che il suo personaggio rimarrà all'interno della soap partenopea a lungo e continuerà ad essere legato alle vicende che ruotano attorno a Marina e Roberto, rivelando: ''Ne vedremo delle belle''. L'attore di Fabrizio ha anche aggiunto: ''Tra poco vedrete una svolta e si capirà cosa c’è dietro quello che sta accadendo''.

Un posto al sole, prossime puntate: Fabrizio si farà valere

In merito al cambio di carattere di Rosato, prima uomo tranquillo e ora disposto a tutto, pur di raggiungere i suoi scopi, Giorgio Borghetti ha anticipato che Fabrizio riuscirà a dire la sua e riuscirà a farsi valere e avrà anche la sua rivalsa. In particolar modo, l'interprete di Rosato ha detto che il suo personaggio è stato messo da parte per troppo tempo e Roberto Ferri l'aveva anche messo in un angolo.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, il papà di Filippo aveva avuto da ridire sull'atteggiamento del suo rivale in amore, additato come un perdente e privo di spina dorsale. Roberto, inoltre, aveva anche infierito con Rosato, dandogli del fallito, al punto di non essere stato capace di tenersi la sua donna. A tal proposito, negli ultimi episodi, Marina Giordano aveva deciso di chiudere il suo matrimonio con Fabrizio, tornando da Ferri.

Le parole di Giorgio Borghetti sulle recenti puntate di Un posto al sole

Le recenti puntate di Un posto al sole si sono tinte di giallo. Prima della pausa estiva, erano state raccontate le vicende legate al clan Argento, terminate con la sparatoria in cui era rimasta ferita Viola Bruni e in cui aveva perso la vita Susanna Picardi. Al momento, invece, Fabrizio Rosato ha rapito Marina e, nell'episodio andato in onda nella serata di venerdì 14 ottobre, Giordano era nel covo di Rosato, sdraiata su un letto e priva di sensi. In merito a ciò che sta accadendo nella soap partenopea, Giorgio Borghetti ha rivelato: "Sono davvero contento di questa svolta del mio personaggio, la vivo quasi come una rinascita, in corrispondenza anche a un mio momento privato molto bello''.

Inoltre, l'attore ha spiegato di avere stretto rapporti di amicizia con alcuni colleghi, fra i quali: Riccardo Polizzy Carbonelli, Chiara Conti e Nina Soldano. In aggiunta, Borghetti ha confidato di essere dispiaciuto di non avere avuto modo di lavorare più a stretto contatto con Patrizio Rispo, che ricopre il ruolo di Raffaele Giordano. Inoltre, Giorgio ha anche affermato di avere un bel rapporto con i protagonisti più giovani della soap fra i quali Vladimir Randazzo e Alessandra Masi, con i quali condivide l'albergo, quando è sul set a Napoli.