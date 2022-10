Nella giornata di venerdì 14 ottobre si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che ci sono state importanti novità, sia per quanto riguarda il trono classico, sia per il trono over. A tal proposito, Gabriele ha deciso di lasciare la trasmissione e, pertanto, Federica Aversano ha perso uno dei suoi corteggiatori. Nel frattempo, Riccardo era presente in studio e ha assistito alla lite fra Ida e Roberta Di Padua, che hanno discusso per Alessandro.

Uomini e Donne, registrazione 14/10: Gabriele decide di lasciare il dating show

L'esperienza come corteggiatrice di Uomini e Donne non aveva portato fortuna a Federica Aversano, che non era riuscita a fare breccia nel cuore di Matteo Ranieri. Anche nei panni di tronista, le cose non stanno andando per il verso giusto per la single campana. Le indiscrezioni della registrazione di Uomini e Donne del 14 ottobre, trapelate in rete grazie all'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che nel trono classico c'è stato un colpo di scena. A tal proposito, Gabriele, che si era dichiarato per Federica, ha deciso di abbandonare il dating show. Al momento, però, non sono trapelati ulteriori dettagli in merito alla vicenda e, pertanto, non è chiaro se il corteggiatore abbia discusso, in precedenza, con Aversano.

Uomini e Donne, anticipazioni 14/10: Riccardo c'è e vede la discussione fra Ida e Alessandro

Nel frattempo, per quanto riguarda il parterre over, sono state trattate le vicende sentimentali di Ida e Alessandro. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Riccardo era presente nella registrazione di Uomini e Donne di venerdì 14 ottobre e, pertanto, il cavaliere pugliese ha assistito alla discussione in centro studio, avvenuta fra la sua ex fidanzata e Alessandro.

Guarnieri è venuto a sapere che Platano ha voltato pagina e ha continuato la sua frequentazione con Vicinanza. I due protagonisti del dating show di Canale 5 hanno avuto problemi e hanno discusso e, in base a quanto emerso, sembrerebbe che la dama e il single campano abbiano i medesimi problemi che aveva Ida con Riccardo.

Uomini e Donne, prossime puntate: Roberta litiga con Ida

Nel frattempo, mentre Ida e Alessandro discutevano, Roberta è intervenuta. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che per Di Padua l'amore di Vicinanza per Platano non sarebbe vero. La dama di Cassino non crederebbe ai sentimenti del cavaliere salernitano. Al momento, non è chiaro se Alessandro abbia replicato alle accuse della sua ex e, inoltre, non è chiaro se Riccardo sia intervenuto nella discussione. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Federica Aversano ha fatto un'esterna con Federico e una con Stefano, un nuovo corteggiatore. Lavinia, invece, è uscita con Alessio e la tronista ha discusso con il suo corteggiatore.