Da qualche anno Riccardo Polizzy Carbonelli interpreta Roberto in Un posto al sole. Durante una recente intervista al settimanale Ora, l'interprete dell'ex marito di Marina Giordano ha rivelato qualche anticipazione su quello che accadrà nelle prossime puntate della soap partenopea. Ha anticipato che Roberto e Franco si riavvicineranno e ci sarà ancora un tira e molla con Lara Martinelli. Inoltre per Ferri ci sarà qualche grana lavorativa ai cantieri. Per quanto riguarda la relazione con Marina, l'interprete del papà di Filippo ha spiegato che si augura che la loro relazione possa procedere bene, nonostante qualche difficoltà.

Un posto al sole, Roberto e Franco si riavvicinano: le parole di Riccardo Polizzy Carbonelli

Carbonelli e Peppe Zarbo non sono solo colleghi, ma anche amici fuori dal set. I due protagonisti di Un posto al sole, nelle recenti puntate, hanno avuto divergenze. Franco Boschi non ha digerito quello che l'imprenditore ha fatto nei confronti di Chiara Petrone, fidanzata con suo figlio Nunzio. Il marito di Angela ha avuto una discussione con l'ex marito di Marina, dove l'ha anche minacciato. L'interprete di Ferri, in una recente intervista, ha spiegato che i due inquilini di Palazzo Palladini metteranno da parte le divergenze: ''Ci sarà un riavvicinamento di Roberto con Franco Boschi''.

Un posto al sole, Lara e Roberto hanno tira e molla: il commento di Riccardo Polizzy Carbonelli

Roberto e Lara, invece, continueranno ad avere dei tira e molla. Nelle recenti puntate di Un posto al sole l'acerrima nemica di Marina Giordano ha lasciato Napoli, dopo essere stata pagata dalla compagna di Ferri. Dopo l'avvelenamento dei due imprenditori, Martinelli è ritornata nel capoluogo campano in quanto indagata ed è stata interrogata dalle forze dell'ordine.

Al momento Lara sta continuando a fingere, facendo credere a Roberto di essere incinta di suo figlio. In base alle parole di Riccardo Polizzy Carbonelli sembrerebbe che fra i due ex fidanzati possa esserci ancora qualche conto in sospeso. L'attore ha parlato del solito "tira e molla" del suo personaggio con Lara.

Un posto al sole: rogne sui cantieri per Roberto, la storia con Marina procede

Nel futuro di Roberto ci sarà spazio anche per le vicende lavorative e a tal proposito Polizzy Carbonelli ha dichiarato che il suo personaggio avrà qualche rogna sui cantieri. Inoltre la relazione fra gli ex coniugi Ferri proseguirà e, in merito alla loro storia d'amore l'attore ha dichiarato: ''Il rapporto è forte, saldo e di amore profondo. Dovranno sicuramente superare qualche difficoltà, ma sono sicuro che ce la faranno''.