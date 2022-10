Cosa si evolverà il rapimento di Marina nelle prossime puntate di Un posto al sole? La donna riuscirà a salvarsi dalla perfidia del suo ex Fabrizio oppure no?

Sono queste le domande che si pongono i numerosissimi fan e spettatori della soap opera serale di Rai 3, che continua a registrare ottimi consensi dal punto di vista auditel.

A svelare qualche spoiler sulle prossime puntate ci ha pensato Nina Soldano che in una recente intervista ha confermato che la situazione della sua Marina sarà particolarmente grave.

Marina in pericolo nelle mani di Fabrizio: anticipazioni Un posto al sole 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole delle nuove puntate rivelano che Marina si ritroverà ancora vittima nelle mani della furia cieca del suo ex Fabrizio.

L'uomo, infatti, non si darà pace e continuerà a portare avanti questa prigionia che metterà a repentaglio la vita della signora Giordano.

Una situazione particolarmente preoccupante e al tempo stesso angosciante, la quale spingerà Roberto Ferri a indagare per cercare di scoprire cosa sta accadendo alla sua amata.

L'attrice di Marina fa spoiler sulle prossime puntate di Un posto al sole

Intanto, però, a svelare qualche spoiler su quello che accadrà nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno in onda presto su Rai 3, ci ha pensato Nina Soldano, l'attrice che veste i panni proprio di Marina nella soap opera.

Per Giordano non è la prima volta che si trova in una situazione decisamente complicata, dato che già qualche tempo fa aveva rischiato la vita in seguito ad un incendio all'interno della sua villa.

Questa volta, però, sembrerebbe che la situazione per Marina sia ben più tosta del previsto, così come confermato dall'attrice stessa.

"Questa volta la situazione è ancora più grave. Ma mi piacciono queste sfide, mi servono per misurarmi con i miei limiti", ha dichiarato la storica interprete della soap opera serale in onda su Rai 3.

'Fabrizio devastato, spinto all'estremo', rivela l'attrice di Marina nella soap Un posto al sole

"Marina è frustrata, allibita, terrorizzata, impaurita", ha aggiunto ancora Nina Soldano confermando che il suo personaggio non si sarebbe mai aspettata questa svolta decisamente allarmante del suo ex Fabrizio, che ha tirato fuori la sua indole da cattivo.

"Conosceva il percorso da alcolista di Fabrizio, ma ignorava la sua dipendenza dagli psicofarmaci e ora lo ritrova devastato, spinto all'estremo", ha svelato Marina confermando così che la situazione per la dark lady di Un posto al sole non sarà per niente facile.

Riuscirà a salvarsi e a scappare via dalla furia cieca del suo ex marito Fabrizio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti in onda su Rai 3.