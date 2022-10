La storyline legata alla pazzia di Fabrizio Rosato che ha rapito Marina Giordano sarà ancora al centro delle vicende Un posto al sole narrate nelle puntate in onda su Rai 3 dal 24 al 28 ottobre. L'imprenditrice continuerà ad essere nelle mani dell'ex marito mentre Roberto intuirà che la donna che ama non si è allontanata spontaneamente e che probabilmente è in pericolo. Nel frattempo, Jimmy prenderà una clamorosa decisione riguardo a sua madre mentre Alberto e Mastro Beppe scopriranno l'esistenza di un vano segreto in cui qualcuno si è nascosto in passato.

Un posto al sole, trame 24-28 ottobre: Fabrizio sempre più folle

Roberto sarà sempre più preoccupato per Marina e continuerà a pensare che la sua scomparsa sia davvero inspiegabile. Fabrizio, intanto, continuerà a tenere segregata l'ex consorte e come si evince dalle anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate in onda dal 24 al 28 ottobre, la sua follia raggiungerà vette altissime e sarà sempre più fuori controllo. Nel frattempo, Nunzio accompagnerà Chiara al centro di disintossicazione e quando tornerà a Napoli, andrà da Rossella per cercare il suo conforto.

La ragazza, ovviamente, gli offrirà il suo supporto, ma ciò farà innervosire Riccardo, il quale non vede di buon occhio la loro amicizia.

Poco dopo, Manuela si sentirò molto ferita da Niko per via della freddezza che mostrerà nei suoi confronti e così deciderà di avere un chiarimento con lui. Agendo in tal modo, la ragazza scoprirà il vero motivo per il quale Poggi junior la sta tenendo a distanza. Intanto, Niko cercherà di alleviare il dolore di Jimmy, ma il piccolo sarà così turbato per ciò che emergerà dal litigio tra Manuela e Micaela che avrà una reazione imprevedibile.

Un posto al sole, puntate 24-28 ottobre: Roberto capisce che Marina non è andata via volontariamente

Marina continuerà ad essere prigioniera di Fabrizio che si mostrerà sempre più folle. Roberto, invece, dopo averci pensato a lungo, avrà finalmente un'intuizione riguardo alla scomparsa della donna che ama. Ferri, infatti, si convincerà che non si è allontanata di sua spontanea volontà.

Marina è ancora prigioniera della follia di Fabrizio. Più tardi, Damiano sorprenderà piacevolmente Viola riuscendo a trovare un modo per far tornare Antonio a sorridere.

Nel frattempo, Jimmy continuerà a perseverare nella sua intenzione di non vedere più sua madre mentre Niko, certo che Micaela si muoverà legalmente, deciderà di parlare con Alberto per mettere a punto con lui una strategia difensiva. Niko, infatti, temerà che la madre di suo figlio possa cercare di prendersi la custodia accusandolo di avergli messo il figlio contro con il suo atteggiamento.

Alberto e Mastro Peppe trovano un vano segreto

I bambini saranno certi che a Palazzo si aggiri un fantasma e proprio per questo motivo, nei prossimi episodi di Un posto al sole continueranno a fare delle indagini per scoprire chi sia il fantasma.

Nel frattempo, Mastro Peppe e Alberto proseguiranno i lavori nel seminterrato e scopriranno un vano segreto in cui qualcuno si è nascosto tempo addietro. Riusciranno a scoprire la storia che c'è dietro a quel misterioso posto segreto?

Intanto, Irene e Camillo continueranno a divertirsi cercando il fantasma di Palazzo Palladini mentre Lia sarà determinata a cercare l'occasione giusta per entrare di nascosto nel seminterrato senza farsi scoprire. Infine, Cerruti inizierà a chattare con un misterioso spasimante e proverà a capire quale sia l'aspetto del suo enigmatico interlocutore. Quest'ultimo, però, apparirà alquanto sfuggente. Di chi si tratterà? Cerruti riuscirà a scoprirlo?