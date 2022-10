Nuovi colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan di Beautiful, la popolare soap opera grande protagonista della rete ammiraglia Mediaset. Le trame delle nuove puntate, provenienti dagli Usa, rivelano che Steffy Forrester reagirà malissimo quando capirà che suo marito Finn ha permesso a sua madre Sheila Carter di vedere loro figlio Hayes.

Beautiful, anticipazioni: Sheila ricatta Jack

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente sui teleschermi italiani si soffermano sulle conseguenze del ritorno di Sheila a Los Angeles.

Tutto inizierà quando la criminale ricatterà Jack in quanto padre biologico di Finn, concepito durante la loro relazione clandestina. I telespettatori, infatti, scopriranno che Li non è a conoscenza del tradimento di suo marito e di aver adottato il frutto della sua infedeltà. Per questo motivo, Sheila deciderà di usare tale segreto per convincere Jack a farle incontrare Finn e Hayes almeno per una volta.

Steffy rinuncia a partire all'ultimo momento

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse nelle prossime settimane, Steffy sarà costretta ad assentarsi per qualche giorno da Los Angeles per un viaggio di lavoro nella vicina San Francisco. Ma ecco che la giovane stilista parlerà con Hope mentre sarà in attesa di partire su di un jet privato.

Sarà in questo frangente che Forrester inizierà a temere che Sheila possa mettere lo zampino nella loro famiglia appena creata. Alla fine, la sorella di Thomas deciderà di rinunciare al viaggio e far ritorno a casa, dove la sua più grande paura diventerà realtà.

La Forrester si scontra con Finn dopo aver visto Carter con Hayes

Una volta arrivata alla casa sulla scogliera, Steffy coglierà Carter con Hayes in braccio. Neanche a dirlo, la scena manderà su tutte le furie la giovane stilista, che deciderà di cacciare di casa sua suocera per poi avere un confronto con Finn.

In questo frangente, la donna dimostrerà di non riuscire ad accettare che suo marito abbia fatto vedere loro figlio alla criminale dopo averlo informato di cosa ha combinato a tutta la sua famiglia, nonostante capisca che siano madre e figlio.

Per questo motivo, Forrester confesserà al bel dottorino il trauma che le ha rovinato la vita per sempre. Difatti, rammenterà quando Sheila aveva sparato a sua madre Taylor.

Alla fine, Finn si offrirà di lasciare spazio alla moglie, tanto da prendere alloggio nella piccola dependance dell'abitazione in quanto ancora incerto se conoscere o no Sheila nonostante il suo terribile passato. La coppia riuscirà a trovare un compromesso? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.