A Un posto al sole, nel corso dei prossimi episodi, l'attenzione verrà focalizzata su Rossella Graziani e sui problemi che dovrà affrontare in ospedale. Di recente in reparto è arrivato il nuovo primario Luca De Santis, che ha subito destabilizzato l'esistenza di Rossella. La ragazza, in particolare, ha iniziato a discutere con Riccardo a causa del suo atteggiamento nei confronti di Ornella Bruni e del suo desiderio di rivalsa verso la donna. Inoltre Graziani si è ritrovata a soccorrere Renato Poggi dopo un'abbuffata al Caffè Vulcano e non si è resa conto che l'uomo avesse una pancreatite.

Il padre di Niko, la mattina successiva, è stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso, dove è stato ricoverato. Luca, come si evince dagli spoiler della soap opera al 7 luglio 2023, quando apprenderà che Rossella ha commesso questo errore, deciderà di prendere un duro provvedimento nei suoi confronti e ridimensionerà la sua autonomia operativa in reparto.

Un posto al sole, anticipazioni: Graziani si sfoga con Ada

Rossella sarà molto provata e demoralizzata dopo la decisione di De Santis di ridurre la sua autonomia in ospedale e confiderà nel sostegno di Riccardo il quale, però, deluderà le aspettative della sua fidanzata. In seguito la giovane dottoressa troverà un'amica inaspettata nell'infermiera Ada, con la quale potrà sfogarsi e avere conforto.

La donna, però, avrà modo di imbattersi in Nunzio Cammarota e quell'incontro casuale non la lascerà indifferente. Ada, come segnalano le anticipazioni di Un posto al sole al 7 luglio 2023, non tarderà a manifestare il proprio interesse nei confronti dell'aitante chef del Caffè Vulcano e lo paleserà a Rossella.

Un posto al sole, Rossella prova a fare da Cupido tra Nunzio e Ada

Graziani, quando apprenderà che la nuova amica Ada si è invaghita di Nunzio, deciderà di aiutarla a fare breccia nel suo cuore. La figlia di Michele e Silvia cercherà di fare da Cupido tra i due affinché possano conoscersi meglio. Intanto Rossella sarà sempre più in crisi per l'atteggiamento che Luca continuerà ad avere nei suoi confronti.

La situazione che la giovane dottoressa vivrà in reparto, secondo le trame di Un posto al sole, inizierà a preoccupare anche i genitori, i quali si interrogheranno per capire come poter aiutare la figlia ad affrontare il delicato momento professionale. Successivamente, mentre Luca accorcerà le distanze con Giulia Poggi, Renato verrà finalmente dimesso. Resterà da capire se Rossella riuscirà a dimostrare al nuovo primario di essere un medico attento e scrupoloso, e a ottenere la sua fiducia, oppure il suo equilibrio in ospedale sarà sempre più precario. Soprattutto, con il passare del tempo, a Graziani non darà fastidio la vicinanza tra Nunzio e Ada, alla luce del bacio che lei e Cammarota si sono scambiati?