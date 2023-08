Marina Giordano alla riscossa nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole. La signora Giordano, infatti, come si evince dalle anticipazioni della soap opera di Rai 3 all'11 agosto 2023, sarà sempre più decisa a dimostrare che il piccolo Tommaso non sia davvero figlio di Roberto Ferri e, per conseguire il suo obiettivo, dovrà raccogliere delle prove. L'imprenditrice ha visto fallire il suo matrimonio con l'uomo che ama a causa del ritorno a Napoli di Lara Martinelli. Quest'ultima, in realtà, ha avuto un aborto spontaneo, ma non lo ha comunicato a Roberto, facendogli credere di aver messo alla luce un bambino di nome Tommaso.

La dark lady, invece, ha offerto un'ingente somma di denaro a Ida, una ragazza polacca incinta in cambio di suo figlio, una volta nato. Lara, poco dopo, si è presentata al matrimonio di Marina e Ferri con Tommaso in braccio e lo ha spacciato per suo figlio. Da quel momento in poi, la donna ha iniziato ad insinuarsi nella vita dei due coniugi fino a distruggere la loro unione. Tuttavia, la Martinelli ha dovuto fronteggiare l'arrivo a Napoli di Ida, decisa a riprendersi il suo bambino.

Un posto al sole, spoiler: Roberto stressato a causa dei preparativi per il Battesimo di Tommaso

Lara, dunque, ha dovuto neutralizzare Ida, decisa a far valere il suo ruolo nell'esistenza del piccolo Tommaso. Martinelli, affinché il suo castello di bugie non crollasse, ha assunto la ragazza come babysitter del bambino e ha dovuto assecondare le sue richieste, a cominciare dal battesimo.

Ida, infatti, ha sollecitato Lara ad organizzare la funzione per Tommaso e la dark lady ha acconsentito. Stando agli spoiler di Un posto al sole, Lara si occuperà dei preparativi per l'evento e proverà a coinvolgere anche Roberto. Quest'ultimo, però, sarà molto seccato dall'insistenza della sua ex compagna, proprio mentre Marina elaborerà una nuova strategia per avvicinarsi al bambino e raccogliere le prove del fatto che non sia figlio di Ferri.

Upas, anticipazioni all'11 agosto 2023: la Giordano in difficoltà

Giordano, in vista di un sopralluogo per organizzare la festa in onore del battesimo di Tommaso, deciderà di mettersi in azione e dimostrare finalmente la sua teoria, ossia che Lara ha sempre mentito a proposito della paternità del bambino. Dal canto suo, Martinelli intuirà le intenzioni della sua rivale e correrà ai ripari.

Ida, infatti, ha riconosciuto l'imprenditrice quando si è avvicinata a Tommaso per raccogliere le prove del fatto che non fosse figlio di Roberto. La ragazza ha allertato Lara, la quale ha deciso di osservare le mosse di Marina per capire come contrastarla. Sarà così che Giordano, quando si ritroverà sul punto di dimostrare che Martinelli ha mentito a Ferri sulla maternità del bambino, la dark lady reagirà con una contromossa. A quel punto, come rivelano le anticipazioni di Un posto al sole, Marina dovrà fronteggiare un imprevisto che capovolgerà la situazione a suo svantaggio.