Nella puntata di Un posto al sole del 7 novembre ci saranno importanti novità e colpi di scena. A tal proposito, Silvia parlerà con Rossella, confidandole che il divorzio con Michele è imminente. Nel frattempo, Riccardo Crovi sarà geloso della sua fidanzata, mentre Diego darà un appuntamento a Lia. Roberto, invece, inizierà a sospettare che, dietro l'improvvisa scomparsa di Marina, ci sia Fabrizio.

Un posto al sole, trama 7 novembre: Silvia confida a Rossella che il divorzio con Michele è imminente

Silvia affronterà con Rossella una questione personale particolarmente delicata.

La proprietaria del Caffè Vulcano troverà del tempo per parlare con sua figlia, mettendola al corrente di una decisione che cambierà le loro vite. Nelle recenti puntate, Graziani e Saviani si sono separati e la coppia ha intrapreso strade diverse, lasciandosi andare con nuovi amori. Nell'episodio di Un posto al sole del 7 novembre, Silvia confiderà a Rossella che il divorzio con Michele è imminente. Al momento, non è chiaro come reagirà la dottoressa, sentendo le parole di sua madre. Inoltre, attualmente, non è chiaro nemmeno quale sarà lo stato d'animo degli ex coniugi Saviani, vedendo naufragare, definitivamente, dopo tanti anni, il loro matrimonio.

Un posto al sole, episodio 7 novembre: Riccardo Crovi è geloso di Rossella

Nel frattempo, oltre ad avere ascoltato le confidenze di sua mamma, Rossella dovrà barcamenarsi tra i problemi causati dal suo fidanzato. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Riccardo aveva manifestato una certa rabbia e una forte gelosia nei confronti della sua fidanzata.

Negli ultimi tempi, la dottoressa Graziani si era avvicinata a Nunzio, suo amico da anni. Il rapporto fra il cuoco del Caffè Vulcano e la figlia di Silvia si era rafforzato nelle scorse settimane e Crovi non aveva digerito la complicità nata fra la sua compagna e Cammarota. Anche nella serata del 7 novembre, il medico manifesterà gelosia nei confronti di Rossella.

Al momento, però, non è chiaro se la coppia litigherà e se la causa possa essere, anche in questo caso, Nunzio.

Un posto al sole, puntata 7 novembre: Diego propone a Lia di uscire

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole del 7 novembre, Diego tenterà, ancora una volta, di fare un passo in avanti verso Lia. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che il figlio di Raffaele chiederà a Longhi di uscire insieme. Al momento, però, non è chiaro se la domestica accetterà la proposta di Giordano. Inoltre, non mancheranno nuovi sviluppi nelle vicende legate al sequestro di Marina. A tal proposito, Roberto inizierà ad essere convinto che la sua compagna sia andata via, contro la sua volontà. Inoltre, Ferri penserà che dietro la misteriosa scomparsa dell'imprenditrice ci sia Fabrizio.