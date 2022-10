L’affondo di Ginevra Lamborghini nel corso della puntata del 17 ottobre del GF Vip ha lasciato il segno provocando la reazione stizzita di Antonella Fiordelisi che avrebbe voluto confrontarsi con l’ex coinquilina durante la diretta. Subito dopo, la salernitana ha commentato le esternazioni della trentenne con alcuni vipponi: “Lei invece è una santa? Era fidanzata e poi faceva quelle cose. É una gatta morta” – ha affermato la schermitrice, tirata in ballo dalla sorella di Elettra Lamborghini per essersi avvicinata ad Antonino Spinalbese allo scopo di far ingelosire Edoardo Donnamaria.

“Con Antonella ti trovi bene perché fate cose da ragazzini” – aveva detto Ginevra in trasmissione con l’ex partner di Belen che non aveva nascosto stupore e disappunto per il commento dell’amica.

L'affondo di Ginevra Lamborghini contro Antonella e Spinalbese: 'Fate cose da ragazzini'

Non sono mancati momenti ad alta tensione nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip. Tra lo spazio dedicato al caso Mark Caltagirone e l’infuocata lite tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon si è parlato anche delle frizioni tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria che non ha gradito le sue provocazioni con Antonella Fiordelisi. Nella questione si è inserita Ginevra Lamborghini che nei giorni scorsi aveva lanciato alcuni segnali che sembravano far intendere un interessamento per l’ex di Belen.

La trentenne ha criticato l’hair stylist per come si sta comportando all’interno della casa ma anche per quanto affermato nei suoi confronti. “Hai detto che mi hai messa alla prova e che non ti piaceva il fatto che fossi fidanzata, ma io e te non ci siamo mai sfiorati” – ha precisato Ginevra che ha aggiunto che i suoi discorsi l’hanno fatta sentire sporca.

Chiosa finale per Edoardo con l’ex coinquilina che l’ha invitato a “scappare” da Antonella.

Lo sfogo dell'influencer salernitana: 'Falsa ed incoerente'

A fine puntata, Antonella Fiordelisi si è scagliata contro la sorella di Elettra Lamborghini per quanto affermato nel corso della puntata del 17 ottobre. “Perché certe cose ad Antonino non le ha dette la scorsa puntata, quanto ha fatto capire che lo aspettava?

Ha visto che tutti puntavano l’indice contro di lui e l’ha fatto anche lei per essere applaudita” – ha spiegato la salernitana, che ha definito l’ex coinquilina “una gatta morta”. Per l’influencer, Ginevra ha dimostrato di essere poco coerente e falsa.

“Ora vuole inserirsi dallo studio, ma cosa vuole? Qui ha giocato sempre ed era fidanzata” – sottolineando che diceva di essere seria per il partner e poi aspettava Spinalbese. “Meglio una nemica che un’amica così. Pensasse a quello che ha detto quando è stata espulsa” – ha aggiunto un’infuriata Antonella tirando in ballo Sara Manfuso. “L’aveva inquadrata bene. Falsa è incoerente” – ha chiosato la schermitrice che potrebbe essere protagonista di un faccia a faccia con Ginevra Lamborghini nelle prossime puntate.