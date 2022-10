Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola Una vita. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 15 ottobre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul provino di Azucena, sulla fine della storia d'amore fra Felipe e Dori, sul tentativo di Aurelio di eliminare Genoveva e sul rapimento di David.

Azucena non passa il provino

Le anticipazioni di Una vita segnalano che Guillermo si renderà conto della presenza di un uomo misterioso vicino a uno dei giurati presenti per valutare il provino di Azucena al teatro Real.

Più tardi la giovane verrà a sapere di non essere stata scelta. Grazie a Liberto, Guillermo scoprirà che Jeronimo Lopez-Saldana ha corrotto i giudici per impedire ad Azucena di ottenere il posto. Dopo aver appreso tale situazione, quest'ultima chiederà al teatro di poter effettuare un nuovo provino, ottenendolo. Nel corso della seconda esibizione, però, Azucena cadrà.

Intanto Dori confiderà a Felipe di non voler rinunciare alla carriera per diventare sua moglie. L'uomo non gradirà affatto le parole della donna e troncherà ogni rapporto con lei. Casilda tenterà di farli riconciliare, ma l'infermiera chiuderà definitivamente con l'avvocato.

Aurelio tenta di eliminare la moglie

Dopo essere stato provocato da Genoveva, Aurelio tenterà di strangolarla per poi cambiare idea grazie all'intervento di Marcelo.

Su suggerimento di Inma, Pascual cercherà di riavvicinarsi ad Hortensia, finendo per offenderla. Le cose però miglioreranno in seguito tanto che Pascual e Hortensia finiranno per baciarsi.

Nel frattempo Aurelio minaccerà la sicurezza di Lolita per convincere Ramon ad eliminare David. Prima di partire, quest'ultimo e Valeria saluteranno Pascual e Lolita.

Più tardi, David verrà rapito sotto gli occhi di Valeria da Bautista, un suo scagnozzo e da Fidel. A questo punto la donna racconterà a Lolita ciò che ha visto e chiederà spiegazioni a Ramon.

Casilda inizierà a nutrire dei sospetti su Giacinto quando quest'ultimo inizierà a riempire di attenzione Maruxina. Hortensia riuscirà a risolvere i problemi economici della sua famiglia grazie a un brevetto.

Lolita scopre l'inganno di Ramon

Genoveva si sentirà male e verrà soccorsa da Marcelo e Luxdivina.

Nel frattempo, Rodrigo attirerà con un inganno Aurelio nei laboratori per farlo fuori. Poi libererà il gas tossico nei laboratori, abbandonando Quesada al suo destino. A quel punto Aurelio appiccherà senza volerlo un incendio in cui però perderà la vita.

Intanto Maruxina assisterà agli amoreggiamenti di Ignacio e Maria Elisa in un vicolo. Dopo aver saputo che Genoveva ha perso il bambino, Luxdivina mostrerà a Marcelo delle foto in cui è ritratto un bambino legato al passato della Salmeron. Convinta che Fidel sia coinvolto in dei loschi affari, Lolita deciderà di seguirlo fino a scoprire dove è tenuto prigioniero David.

Lì, troverà Ramon di guardia che lascerà partire un colpo di arma da fuoco. Intanto Rodrigo passerà da Valeria per salutarla.

Infine Marcelo darà le sue dimissioni, mentre Lolita sarà colta da un attacco di panico dopo aver scoperto che Ramon era sul punto di far fuori David.