Nella puntata di Un posto al sole, andata in onda martedì 4 ottobre, è stato mostrato nuovamente il covo dell'avvelenatore. Come al solito non si è visto il volto di questo inquietante personaggio, ma sono stati forniti alcuni nuovi interessanti indizi.

Sul tavolo del maniaco oltre alle foto della coppia a Procida, stavolta spiccava la lettera che Marina ha scritto a Roberto. Questo nuovo elemento rappresenta in realtà un grandissimo indizio. La missiva infatti, escludendo la coppia coinvolta, è stata, apparentemente, solo nelle mani di Lara e Fabrizio.

Un posto al sole: la lettera che Marina ha scritto a Roberto

E' giusto fare un passo indietro per capire chi ha scritto quella lettera e perché. Ai tempi Marina, delusa dal comportamento di Roberto, gli confessò di amarlo ma anche di essere consapevole che loro non sarebbero mai potuti essere felici. All'interno della missiva la donna parlava di un sentimento fortissimo contrastato solo dal loro stesso desiderio di distruggersi a vicenda. Un sentimento quindi malato, perverso, sbagliato per stessa ammissione di Marina, ma di cui nessuno dei due poteva a fare a meno.

In seguito sono cambiate molte cose e Marina, come accaduto altre volte, è tornata sui suoi passi e ha voluto riprovare a vivere la sua storia d'amore con Roberto.

Resta però da capire chi avesse avuto accesso a quella lettera.

Un posto al sole: i sospetti su Lara e Fabrizio

Lara, desiderosa di mettere fine alla storia tra Marina e Roberto, si recò nell'ufficio di Fabrizio e gli consegnò la lettera proponendogli un'improbabile alleanza dettata da fini comuni. Rosato però rifiutò di accordarsi con la donna e iniziò a riflettere su quanto accaduto.

Per Fabrizio fu sicuramente un duro colpo: le sue paure si erano palesate e Marina, fino all'ultimo, aveva dimostrato di avergli sempre mentito. Può questo aver portato Fabrizio sull'orlo della follia al punto da trasformalo in un assassino? Per il momento è difficile a dirsi ma finora, l'uomo è parso l'unico a trarre beneficio dall'eventuale morte di Ferri.

A parte Marina e Ferri solo Lara e Fabrizio erano a conoscenza della lettera. Se questo venisse confermato gli indiziati resterebbero solo due, ma vanno considerati altri fattori

La lunga lista dei sospettati

Non solo Lara e Fabrizio, ci sono anche Lia Longhi, Pietro Abbate, Chiara Petrone, persino Silviana e Luciana e in generale chiunque odi Roberto e Marina resta un potenziale sospetto. Ora se è pur vero che quella lettera è finita nelle mani di Lara, va anche detto che non vi è certezza che altri non l'abbiano potuta leggere. La missiva è stata sulla scrivana di Roberto in ufficio così come a casa sua. E' stata inoltre nella borsa di Marina e in seguito di Lara, inoltre non c'è dato sapere se Fabrizio o Martinelli l'abbiano passata ad altri.

Insomma gli indizi di stasera vanno debitamente considerati, ma nulla assicura che siano determinanti.

Va detto infine un importante dettaglio, l'avvelenatore stava provando a copiare la lettera con la scrittura di Marina quindi quella sul tavolo non era necessariamente l'originale.