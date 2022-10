Prosegue su Rai 1 la messa in onda della soap opera Il Paradiso delle signore.

Nel corso dell’episodio in programmazione venerdì 28 ottobre 2022 a partire dalle ore 16:05 circa, a catturare l’attenzione saranno Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi) di ritorno da Reggiolo, il paese di Anna Imbriani (Giulia Vecchio). I due amici si pentiranno di non aver detto a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) di aver scoperto che sua moglie non è stata sincera con lui.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 28 ottobre: Armando e Marcello assaliti dai sensi di colpa

Le anticipazioni della 35^ puntata della serie televisiva creata da Giannandrea Pecorelli e in onda su Rai 1 nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre, dicono che Armando e Marcello inizieranno a essere assaliti dai sensi di colpa per non aver rivelato a Salvatore che in realtà sua suocera Caterina non si trova affatto negli Stati Uniti con la figlia Anna. Il capo magazziniere e Barbieri, dopo essersi resi conto dell’errore fatto, diranno al giovane Amato che la madre di sua moglie sta bene.

Intanto Maria (Chiara Russo) sarà indecisa se accettare o se rifiutare l’inaspettata proposta di lavoro ricevuta dalla baronessa Foppa, essendo consapevole che qualora dovesse prenderla in considerazione si dovrà trasferire in Costa Azzurra.

A mettere almeno in parte fine ai dubbi della ricamatrice sarà a sorpresa il contabile Vito (Elia Tedesco), rimasto colpito da lei dopo aver iniziato a lavorare tra le mura del grande magazzino milanese come contabile.

Ezio apprende che Veronica è stata aggredita, Anna fa una rivelazione scioccante a Salvatore

In seguito la capocommessa Gloria (Lara Komar) dopo aver appreso che Veronica (Valentina Bartolo) è stata vittima di un’aggressione da parte di alcune donne, involontariamente finirà per mettere al corrente l’ex marito Ezio (Massimo Poggio) dell'accaduto.

A questo punto Don Saverio (Andrea Lolli) appena saprà la terribile situazione in cui si trovano il signor Colombo e la madre di Gemma (Gaia Bavaro) inviterà i due a smettere di vivere sotto lo stesso tetto per evitare di fare i conti con ulteriori problemi.

Infine Anna ritornerà dagli Stati Uniti d'America Armerica e suo marito Salvatore non perderà tempo per affrontarla: Imbriani non avrà altra scelta che "vuotare il sacco" all’uomo che ha sposato, rivelandogli una verità sconvolgente.