Le vicende della soap opera spagnola Una vita continuano a stupire, anche se manca sempre meno per l’epilogo finale dell’ultima stagione. Nelle puntate in onda in Italia dal 2 al 5 novembre 2022, la nuova darklady Gabriela attuerà una vera e propria messinscena per eliminare la madre Genoveva Salmeron, visto che farà credere di accudirla mentre invece le somministrerà del veleno.

Alodia Expósito invece dopo aver sorpreso il marito Ignacio Quiroga Del Campo con la sua amante, metterà la parola fine al loro matrimonio.

Anticipazioni Una vita, al 5/11: Marcelo minaccia Higinio, Gabriela finge di prendersi cura di Genoveva

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da mercoledì 2 a sabato 5 novembre, annunciano che Azucena saluterà i suoi familiari e Guillermo prima di trasferirsi a Parigi. Finalmente Hortensia renderà pubblica la sua relazione con Pascual, quando lo bacerà davanti a tutti. Guillermo farà dei salti di gioia, non appena Azucena all’improvviso rimetterà piede nel quartiere iberico. Rosina intanto consiglierà alla sorella di rivelare il segreto sul padre della figlia a Pascual.

Intanto Marcelo offrirà del denaro a Higinio, il fratello di Luzdivina, ma in cambio dovrà andarsene da Acacias 38.

Quest’ultima continuerà a essere ricattata dal fratello, che la costringerà ad aiutarlo a fare delle rapine negli appartamenti dei vicini: il maggiordomo di Genoveva non perderà tempo per minacciare Higinio puntandogli contro una pistola, finendo per scatenare la furia della domestica.

A proposito di Salmeron, presenterà la figlia Gabriela alle vicine: quest’ultima quando rientrerà a casa somministrerà qualcosa nella tisana che preparerà di sua volontà alla madre.

Successivamente la fanciulla avrà una chiamata telefonica dal contenuto misterioso. Gabriela deciderà di prendersi cura della madre non appena si sentirà di nuovo male: in realtà la ragazza continuerà ad avvelenare la donna che l’ha messa al mondo.

Fidel si sveglia dal coma, Ramon propone a Lolita di andare a Cabrahigo

Purtroppo le condizioni di salute di Fidel non saranno per niente rassicuranti, a seguito del ricovero d’urgenza e in ospedale e dopo essere stato operato.

Mentre Servante, Fabiana e Casilda vinceranno il primo premio della lotteria, Lolita rimarrà al capezzale di Soria, che finalmente si sveglierà dal coma: intanto in paese inizieranno a circolare dei pettegolezzi sul rapporto tra la vedova di Antonito e il poliziotto, che faranno stranire Ramon. Quest’ultimo spiazzerà la nuora, nell’istante in cui le proporrà di andare a Cabrahigo da Moncho. Palacios intanto manifesterà il suo disappunto, quando Fabiana sarà convinta che Lolita provi dei sentimenti per Fidel.

Alodia dopo aver scoperto che Ignacio la tradisce si presenterà a casa di Bellita e José Miguel: la fanciulla non vorrà sentire ragioni, nell’istante in cui il marito le chiederà perdono.

Per concludere Alodia dopo aver parlato con Casilda capirà di aver avuto un atteggiamento sbagliato con Ignacio per aver cercato di essere alla sua altezza, invece l’infermiera proporrà a Felipe di andare a Ginevra con lei.