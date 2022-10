Come finisce Una Vita e cosa succede nelle ultime puntate assolute della soap opera pomeridiana di Canale 5? Le anticipazioni sul gran finale, che sarà trasmesso entro novembre in prima visione assoluta, rivelano che per Genoveva arriverà il momento di chiedere perdono dopo tutto il male che ha fatto al suo ex marito Felipe.

Spazio anche al ritorno di uno dei volti storici della serie iberica: trattasi di Susana, la quale ricomparirà nel quartiere assieme al suo amato Armando.

Genoveva chiede perdono a Felipe: come finisce Una Vita su Canale 5:

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Una Vita rivelano che per Genoveva arriverà il momento di chiedere perdono al suo ex marito Felipe.

Il destino della donna, in questo finale della soap opera, sarà a dir poco crudele: Genoveva si ritroverà in fin di vita dopo che suo marito Aurelio, che tutti credevano ormai deceduto, tornerà a sorpresa nel quartiere spagnolo.

L'uomo ha intenzione di vendicarsi e quando si ritroverà faccia a faccia con sua moglie, non esiterà a tirare fuori la pistola, ferendola con un colpo che nel giro di poche ore metterà per sempre la parola fine all'esistenza della dark lady di Acacias.

Tuttavia, prima di passare a miglior vita, Genoveva chiederà a sua figlia di poter rivedere Felipe, l'uomo che è stato al suo fianco per diverso tempo.

Il ritorno di Susana nelle ultime puntate: come finisce Una Vita

Le anticipazioni della soap opera Una vita rivelano che Genoveva avrà intenzione di chiedergli perdono per tutto il male e le cattive azioni che gli ha fatto, sperando invano di poterlo convincere.

Invece Felipe volterà le spalle a Genoveva: non avrà alcuna intenzione di perdonarla né quindi di accettare le sue scuse, dopo che per anni gli ha reso la vita impossibile.

Nel finale della soap opera Una Vita ci sarà spazio anche per il ritorno di Susana: la sarta del quartiere ricomparirà assieme a suo marito Armando e lo farà per proporre un nuovo affare a Rosina.

Chiude per sempre Una Vita: al suo posto ci sarà la soap Terra Amara

L'addio a Una Vita arriva a distanza di poco più di un anno dalla chiusura di un'altra soap opera di grande successo che venne importata sempre dalla Spagna. Trattasi de Il Segreto, uno dei successi più importanti ed eclatanti degli ultimi anni, trasmessi sulle reti del Biscione.

Terminato per sempre il capitolo della soap Una Vita, la fascia oraria del daytime feriale che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, passerà a Terra Amara, la soap turca pronta a tornare in onda con le nuove puntate in prima visione assoluta.