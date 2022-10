Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni eccetto la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a sabato 8 ottobre, Genoveva tenterà di togliersi la vita assumendo dei farmaci, ma sarà salvata da Ignacio. Inoltre Rodrigo accetterà di collaborare con Aurelio ed in cambio vorrà che David sia ucciso, mentre Felipe si arrenderà al fatto che Dori ha deciso di andare via da Acacias.

Aurelio minaccia Ramon di raccontare alla stampa gli affari suoi e di Fidel

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 3 all'8 ottobre, si terrà il pranzo a casa Rubio insieme ai Sacristan. Guillermo chiederà ad Hortensia se potrà uscire con Azucena. Hortensia sarà infastidita in quanto non si presenterà Pascual. Intanto Aurelio dirà a Rodrigo di supportarlo nella realizzazione del gas ed in cambio farà fuori David, così non potrà più avvicinarsi a Valeria. Inoltre il Quesada intimiderà Ramon, riferendogli che è a conoscenza dei suoi traffici con Fidel e che se non toglierà la vita a David, la notizia giungerà alla stampa.

Rodrigo dice a David che Aurelio lo vuole togliere di mezzo

Secondo le anticipazioni televisive fino all'8 ottobre, Hortensia vedrà Pascual e gli domanderà il perchè della sua assenza alla cena. L'uomo racconterà ogni cosa a Liberto. Intanto Rodrigo acconsentirà alla richiesta avanzatogli da Genoveva. Quest'ultima in seguito riceverà una chiamata da Bilbao e sarà particolarmente in ansia.

Inoltre Dori ribadirà a Felipe l'intenzione di voler andare via da Acacias. Ramon invece apprenderà da Fidel che l'attentato è stato evitato grazie alle notizie ricavata dalla confessione del giovane prigioniero. Il Palacios però sarà preso dai rimorsi.

Nel frattempo Rodrigo rivelerà a David che Aurelio ha deciso di farlo fuori e lo inviterà ad andare via dalla città subito.

In tutto questo Genoveva verrà a conoscenza che la zia prima di morire ha rivelato delle sue notizie riservate che non dovevano essere divulgate. Successivamente la Salmeron e Felipe avranno un duro dialogo per strada e tornerà in casa totalmente abbattuta, al punto che penserà di prendere dei farmaci. Tra le altre cose, le sorelle Rubio declineranno un'importante proposta per acquisire il brevetto, mentre Felipe si arrenderà all'idea di aver perso Dori ed inviterà Ignacio a trovargli un'altra domestica.

Rodrigo dà il benestare all'unione tra David e Valeria

In base agli spoiler della prossima settimana, Rodrigo darà a Valeria una missiva nella quale dà il suo benestare all'unione dei due. In seguito però l'uomo si recherà da Aurelio per annunciargli di voler collaborare con lui, ma in contrario vuole che il Quesada tolga di mezzo David.

Inoltre Genoveva sverrà dopo aver assunto dei farmaci. Qualche ora la troverà Marcelo ed Ignacio riuscirà a salvarla. Aurelio come scoprirà quanto successo alla moglie si scaglierà contro di lei. Infine David sarà sempre più convinto che Rodrigo voglia togliere la vita ad Aurelio e riferirà i suoi sospetti a Valeria.