Questo lunedì 24 ottobre, è stata registrata la prima delle due nuove puntate di Uomini & Donne previste per questa settimana.

Gli spoiler che ha riportato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che Ida e Riccardo hanno monopolizzato gran parte del tempo a disposizione con litigi, scenate di gelosia e ripicche. Alessandro non ha reagito all'ennesimo battibecco tra Platano e Guarnieri e questo ha spinto Armando a criticarlo. Gemma, invece, ha lasciato andare un nuovo corteggiatore e gli opinionisti l'hanno criticata.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Le anticipazioni che stanno circolando sulla registrazione di U&D del 24 ottobre, riguardano soprattutto i personaggi del Trono Over.

Ida sta uscendo da qualche settimana con Alessandro e procede tutto per il meglio, ma la presenza di Riccardo in studio alimenta chiacchiere e "sospetti".

Quando Maria De Filippi ha fatto sapere che il pugliese ha riallacciato una frequentazione con Gloria, Platano è stata la prima ad intromettersi e a criticare la "coppia".

Chi era presente alle riprese odierne, racconta che quella della parrucchiera sembrava una scenata di gelosia a tutti gli effetti, l'ennesima prova che proverebbe ancora qualcosa di molto forte per l'ex fidanzato.

I due, però, non hanno fatto altro che scontrarsi e attaccarsi reciprocamente e soprattutto senza mai arrivare ad una conclusione.

La teoria delle dame di U&D

Nel vedere Ida gelosa di Riccardo, Alessandro non ha avuto reazioni e questo ha portato Armando ad attaccarlo pesantemente.

Secondo il parere di molti, infatti, il napoletano dovrebbe darsi una svegliata e realizzare quello che quasi tutti ormai hanno capito da tempo: Platano e Guarnieri sarebbero ancora innamorati, e lo starebbero dimostrando intromettendosi l'uno nelle conoscenze dell'altro.

Vicinanza, però, non ha voluto ascoltare nessuno e ha detto di voler testare personalmente i sentimenti della bresciana, e solo in un secondo momento deciderà se continuare ad uscire con lei oppure no.

Roberta e Gloria, però, si sono dette certe del fatto che tra Ida e Riccardo ci sia ancora amore, quindi Alessandro dovrebbe farsi da parte perché la "regina" del Trono Over non nutrirà mai per lui lo stesso amore che ha provato e forse prova tutt'ora per l'ex fidanzato.

Federico trattiene Carola a U&D

Ida non ha mai smentito di essere stata gelosa del riavvicinamento di Riccardo a Gloria, ma allo stesso tempo non intende interrompere la sua piacevole frequentazione con Alessandro.

Tra gli altri spoiler della registrazione di U&D del 24 ottobre, c'è quello sulle critiche che Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno rivolto a Gemma. La dama, infatti, ha mandato via un nuovo corteggiatore e gli opinionisti l'hanno attaccata perché pretenderebbe troppo dai signori che vorrebbero conoscerla.

Anche Pinuccia ha interrotto un'amicizia che aveva intrapreso la scorsa settimana, mentre il suo "amato" Alessandro ha deciso di continuare a uscire con una donna del parterre.

Dei quattro protagonisti del Trono Classico, si è parlato solamente di Federico Nicotera (Federica Aversano, Lavinia Mauro e Federico Dainese erano presenti in studio ma Maria De Filippi non li ha chiamati al centro per raccontare le loro ultime esterne) e del difficile rapporto che ha con Carola.

La corteggiatrice ha ripetuto più volte di volersi auto-eliminare perché non riesce a essere sé stessa al 100% davanti alle telecamere. Il tronista ha insistito tanto per trattenere la ragazze e alla fine c'è stato un ballo molto stretto al termine delle riprese.

Intanto per questo martedì 25 ottobre è prevista un'altra registrazione.