Piacevoli sorprese avverranno in occasione degli appuntamenti finali di Una vita, in onda prossimamente su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato spagnolo segnalano che Azucena Rubio (Judith Fernandez) non riusicrà a fare a meno di Guillermo Sacristan (Julio Pena) e per questo motivo prenderà una decisione che avrà forti ripercussioni sulla sua carriera.

Una vita, anticipazioni: Guillermo teme di perdere la fidanzata

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate in onda le prossime settimane su Canale 5, raccontano che Azucena si renderà protagonista di un vero colpo di testa.

Tutto comincerà quando la nipote di Rosina (Sandra Marchena) supererà un'audizione per il balletto, tanto da doversi trasferire a Parigi. Guillermo, a questo punto, non se la sentirà di fermare il sogno della fidanzata. Per questo motivo darà il suo benestare al trasferimento in Francia, con l'intenzione di andarla a trovare ogni volta che lo desidera, ma la grande distanza porterà Guillermo a temere di perderla per sempre.

La partenza di Azucena per Parigi

Negli appuntamenti finali di Una vita, in programma a breve in tv, Guillermo cercherà di nascondere la sua tristezza in occasione della partenza di Azucena per Parigi, dove sarà attorniata da parenti e amici. Il figlio di Pascual confesserà alla nonna Imna di provare un grande dispiacere all'idea di non vedere più la giovane ogni giorno ad Acacias 38.

La ristoratrice, a questo punto, cercherà di stare vicino a suo nipote, ma a quanto pare potrebbe non essercene bisogno.

La nipote di Rosina rinuncia alla sua carriera per amore del fidanzato

Azucena ritornerà inaspettatamente ad Acacias 38 il giorno seguente alla partenza. La nipote di Rosina, infatti, confiderà di aver deciso di rinunciare alla sua carriera da ballerina in Francia per amore di Guillermo.

Dimostrerà di non riuscire a stare lontana dal fidanzato e tra di loro ci sarà un lieto fine che sarà protagonista del finale di stagione della telenovella iberica in programma a metà novembre in tv. Tuttavia i telespettatori dovranno domandarsi quale sarà la reazione di Hortensia alla decisione presa della figlia: accetterà oppure rimarrà scontenta?

In attesa di conoscere ulteriori dettagli, si ricorda che Una vita va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Le puntate sono disponibili in modalità on demand sulla piattaforma digitale Mediaset Play Infinity.