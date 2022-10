Si conoscono le date delle due nuove registrazioni di Uomini e donne. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, in queste ore ha fatto sapere che il cast del dating-show si ritroverà agli Elios giovedì 20 e venerdì 21 ottobre. Le anticipazioni più attese dai telespettatori, sono ovviamente quelle su Riccardo Guarnieri: il cavaliere ha detto di voler abbandonare il programma perché non riesce a dimenticare Ida, e a breve si scoprirà se lo ha fatto davvero oppure se qualcuno gli ha fatto cambiare idea.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

C'è grande attesa da parte dei fan di Uomini e Donne per le anticipazioni delle prossime puntate che Maria De Filippi condurrà.

Con un po' d'anticipo rispetto al solito, in queste ore si è saputo che i protagonisti del dating-show si riuniranno all'interno degli studi di Cinecittà a ridosso del weekend.

Tramite il proprio profilo Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha informato fan e curiosi che le due nuove registrazioni del format di Canale 5 sono previste per giovedì 20 e venerdì 21 ottobre.

A meno di una settimana di distanza dalle ultime movimentate riprese, dame e cavalieri si ritroveranno davanti alle telecamere per aggiornare il pubblico presente su quello che è accaduto nelle loro vite amorose in questi giorni.

La scelta del personaggio di punta di Uomini e Donne

Mancano soltanto due giorni, dunque, alla divulgazione delle anticipazioni di una nuova ed attesissima puntata di Uomini e Donne. La registrazione di sabato scorso, 15 ottobre, ha regalato parecchi colpi di scena e ora il pubblico non vede l'ora di scoprire cosa è successo lontano dai riflettori tra protagonisti del Trono Over.

Uno spoiler che ha spiazzato fan e curiosi, è stato quello sul possibile addio definitivo di Riccardo al dating-show.

Provato dalle continue discussioni e dalle conoscenze che non vanno a buon fine, Guarnieri ha detto che sta pensando di lasciare la trasmissione per non farci più ritorno.

Maria De Filippi ha cercato di far ragionare il cavaliere, analizzando con lui le situazioni che lo stanno portando a prendere una decisione drastica sul suo percorso in televisione.

La presentatrice di Canale 5 ha provato a far ammettere al pugliese che è ancora innamorato di Ida, ma lui ha generalizzato parlando di un malessere dovuto da diverse cose, anche dal fatto che l'ex fidanzata ha voltato pagina e oggi è felice accanto ad altre persone.

Curiosità sulla storica 'coppia' di Uomini e Donne

Anche se con fatica, sabato scorso Riccardo ha ammesso di provare gelosia nel vedere Ida uscire con Alessandro, soprattutto perché lui non riesce a fare altrettanto. Il pugliese si è detto triste per il fatto che tutte le dame con le quali esce gli ricordano della storia con Platano e lo stuzzicano sul fatto che lui sarebbe ancora molto preso.

Non riuscendo a voltare pagina come ha fatto l'ex fidanzata, Guarnieri ha detto di voler abbandonare Uomini e Donne perché forse non è il posto giusto per lui.

Il cavaliere del Trono Over ha anche dichiarato di soffrire perché negli ultimi mesi non ce l'ha fatta a costruire un rapporto civile con Ida, anzi non hanno fatto altri che litigare e rinfacciarsi vecchie problematiche.

Quando ha realizzato che la dama bresciana ha davvero messo un punto respingendo sia le sue telefonate che i balli in studio, Riccardo si è ritrovato solo e spaesato.

La presentatrice del dating-show è riuscita a trattenere il pugliese nella registrazione del 15 ottobre, ma non è così scontato che giovedì prossimo sarà nel parterre vista la decisione con la quale Platano ha detto no ad un ennesimo ritorno di fiamma tra loro.