Interessanti novità avverranno in occasione del finale di stagione di Una vita, in programma a breve sulla rete ammiraglia Mediaset. Le trame della soap opera, made in Spagna, raccontano che Felipe Alvarez Hermoso chiederà a Dori Navarro di diventare sua moglie dopo aver fatto pace.

Una vita, anticipazioni: Dori chiede all'amato di seguirla a Ginevra

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5 annunciano che ci sarà il tanto atteso lieto fine per Felipe.

Tutto inizierà quando l'avvocato consegnerà a Dori la sua tesi, dandole il permesso di inviarla a Ginevra.

L'Alvarez Hermoso, infatti, spronerà la studentessa a non smettere di credere nel suo sogno, nonostante sappia che lo abbia usato per ottenere una borsa di studio, la cui vincita la porterà a studiare in Svizzera. Nonostante questo, l'ex marito di Genoveva informerà l'amata che l'aspetterà tutto il tempo necessario al conseguimento della sua carriera. Alla fine, i due si lasceranno andare ad un bacio appassionato. Sarà in questo frangente che Dori chiederà all'amato di lasciare insieme a lei Acacias 38 per rifarsi un futuro a Ginevra.

Felipe fa una romantica proposta di nozze all'ex infermiera

Nelle puntate finali di Una vita, Felipe organizzerà una festa all'interno del suo appartamento a pochi giorni dalla partenza di Dori.

A tal proposito, l'avvocato deciderà di invitare l'amica Lolita (Rebeca Alemany), gli altri signori di Acacias 38 e Casilda, ormai diventata una donna ricca dopo la vittoria alla lotteria. In questo frangente, l'Alvarez Hermoso confiderà ai suoi invitati che Dori non è altro che una studentessa in psicologia che ha intenzione di specializzarsi.

Ma le sorprese non saranno finite qui visto che l'ex marito di Genoveva deciderà di farle una romantica proposta di nozze, dopo aver estratto un anello di fidanzamento dalla giacca. Neanche a dirlo, la Navarro accetterà con grande gioia la proposta nonostante sia rimasta sconvolta per alcuni interminabili secondi. In questa circostanza, l'ex infermiera sottolineerà di essere innamoratissima di lui.

L'avvocato riceve un'allettante proposta di lavoro all'estero

Ma la coppia dovrà vedersela con un altro problema prima del loro lieto fine. Difatti, Felipe riceverà un' allettante proposta di lavoro all'estero per poter svolgere nuovamente la sua professione di avvocato, lasciata da parte da ormai molti anni. In questo modo, il padre di Tano non potrebbe andare a trovare Dori in Svizzera con la stessa frequenza che aveva inizialmente preventivato, se non accadesse il colpo di scena. L'ex infermiera spronerà il fidanzato ad accettare l'incarico visto che così potrebbe completare il suo percorso di guarigione e tornare ad essere il grande professionista di una volta. Alla fine, l'Alvarez Hermoso cosa deciderà di fare: seguirà i suoi sentimenti oppure metterà in primo piano la carriera? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.