Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la popolare soap opera made in Spagna che chiuderà i battenti presumibilmente a novembre dopo dieci anni di successi sui teleschermi italiani. Le trame delle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di seguire prossimamente in tv, rivelano che Hortensia Rubio confiderà a Rosina Rubio il suo segreto riguardante la nascita dell'unica figlia Azucena (Judith Fernandez) e che non le permette di vivere serenamente la sua relazione con Pascual Sacristan.

Una vita, anticipazioni: Pascual confessa a Rosina di avere una storia con sua sorella

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse a breve in tv, annunciano che Hortensia svelerà il suo segreto.

Tutto inizierà quando Pascual capirà di provare dei forti sentimenti per la donna, tanto da confidarglielo con una dichiarazione d'amore che terminerà con un sentito bacio. Nonostante questo, la Rubio deciderà di tenere all'inizio la relazione segreta con l'uomo, confessandogli che verrebbe vista male da Azucena in quanto non aveva dato il suo benestare alla storia con Guillermo (Julio Pena). Una scelta che Sacristan accoglierà solo inizialmente, soprattutto nel momento in cui Rosina (Sandra Marchena) vedrà un suo bacio con Hortensia.

Per questo motivo, il papà di Guillermo deciderà di rendere pubblica la storia d'amore a Rosina e suo marito Liberto Mendez (Jorge Pobes), scatenando le ire funeste dell'amata.

Hortensia svela che Azucena è figlia di un altro letto

Nelle puntate Spagna di Una vita che saranno trasmesse nelle prossime settimane in tv, i telespettatori scopriranno i motivi per cui Hortensia fa fatica a lasciarsi andare con Pascual.

La donna, infatti, svelerà a Rosina di essere riluttante a svelare al mondo la sua relazione con il fidanzato in quanto non vuole mentirgli sulle condizioni in cui è nata sua figlia. Durante l'incontro, la Rubio confiderà alla sorella che Azucena è figlia di un altro letto, poiché frutto dell'amore del suo amante, perito durante la guerra.

Un segreto che la donna non vorrà raccontare né a sua figlia né a Pascual con il quale ha iniziato una storia d'amore.

La Rubio davanti ad un bivio

Per questo motivo, Hortensia sarà messa di fronte ad un bivio. La donna, infatti, sarà costretta a scegliere se raccontare a Pascual tutta la verità e combattere per il suo lieto fine oppure tacere ed evitare che sua figlia Azucena soffra per le sue bugie. Quale decisione prenderà la Rubio?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo, ricordando che la sesta e ultima stagione della soap opera è trasmessa da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5.