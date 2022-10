Momenti drammatici si vivranno in occasione del finale di stagione di Una vita, previsto per le prime settimane di novembre sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler spagnoli della soap opera, scritta e diretta da Aurora Guerra, segnalano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) uscirà di scena dopo aver provocato tanta morte e distruzione. La darklady, infatti, esalerà il suo ultimo respiro a causa delle ferite riportate in uno scontro con Aurelio Quesada ma non prima di essersi chiarita per l'ultima volta con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una vita, anticipazioni: Genoveva si becca un proiettile destinato a sua figlia

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione annunciano la tragica fine di uno dei personaggi di punta della soap opera.

Tutto inizierà quando Aurelio si presenterà a sorpresa a casa di Genoveva, dimostrando di non essere deceduto nell'incendio del laboratorio, appiccato dal dottor Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos). Il Quesada dimostrerà di voler vendicare la morte di sua sorella Natalia, tanto da decidere di uccidere Gabriela davanti agli occhi della madre. La Salmeron, a questo punto, non esiterà a mettersi di mezzo, prendendo il proiettile destinato a sua figlia. Purtroppo la pallottola si conficcherà nello stomaco della darklady mentre Marcelo irromperà nel bel mezzo della scena, uccidendo Aurelio per mettere così fine alla carneficina.

Felipe e l'ex moglie si riappacificano

Nelle puntate finali di Una vita, Marcelo chiamerà immediatamente i soccorsi mentre Genoveva dolorante capirà che ormai le rimane poco tempo da vivere. Per questo motivo, la donna esprimerà il desiderio di incontrare Felipe per l'ultima volta. L'avvocato, a questo punto, accetterà di vedere la sua ex moglie.

Durante l'incontro, l'Alvarez Hermoso confermerà di averla amata davvero, sebbene non riesca a perdonarla per tutto il male che ha fatto a lui e a tutte le persone che ha intorno. In questo frangente, Genoveva capirà che il suo ex marito non l'ha presa in giro, tanto da riappacificarsi con lui.

La darklady esala l'ultimo respiro a fianco di Gabriela

In seguito, la misteriosa Gabriela (Lydia Pavon) si avvicinerà alla madre incosciente, dove dimostrerà di essere sorpresa di essere stata salvata proprio da lei che l'aveva abbandonata fin dalla nascita. Inoltre, la ragazza ammirerà il coraggio di Genoveva, definendola 'mezzo angelo e mezzo demone'. Dopodiché, la darklady esalerà l'ultimo respiro sul divano della sua abitazione a fianco di sua figlia. Una scena drammatica, a cui seguirà un altro più grande colpo di scena, ma questa è un'altra storia.