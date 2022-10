Anna Tedesco ha rilasciato una recente intervista, nella quale si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L'ex dama di Uomini e donne ha parlato di Ida e Riccardo e ha dato la sua opinione sui due protagonisti del parterre over del dating show. In particolar modo, l'ex antagonista di Gemma ha spiegato che, a detta sua, la coppia starebbe prendendo in giro il pubblico. Inoltre, la single umbra ha anche parlato di un suo eventuale ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi e dei buoni rapporti mantenuti con alcuni ex cavalieri e dame della trasmissione.

Uomini e Donne: le parole di Anna Tedesco su Ida e Riccardo

Anna Tedesco, a causa di impegni lavorativi, non può seguire le puntate di Uomini e Donne ma, attraverso i social, è informata sulle vicende sentimentali dei protagonisti del programma di Canale 5. In una recente intervista, l'ex dama ha parlato di Ida e Riccardo e del tira e molla fra i due ex protagonisti di Temptation Island. In particolar modo, Anna ha affermato: ''Una telenovela fatta male. Loro si divertono a prenderci in giro''. Inoltre, Tedesco ha spiegato che la coppia avrebbe un tornaconto personale, per ottenere visibilità. In particolar modo, secondo Anna, Ida aumenterebbe i profitti sui social, grazie alle sponsorizzazioni.

Uomini e Donne: l'ipotetico ritorno di Anna Tedesco nel dating show

Anna Tedesco ha parlato della sua vita privata, dichiarando di essere ancora single, ma di essere tranquilla e serena, nonostante non abbia un uomo accanto. In merito al suo eventuale ritorno come dama nel parterre over di Uomini e Donne, Tedesco ha rivelato che sarebbe disposta a prendere parte, nuovamente, alla trasmissione di Maria De Filippi, soltanto se vedesse un single elegante e carismatico, che le piaccia esteticamente.

Purtroppo, però, Anna ha anche rivelato che, a detta sua, nessun uomo corrispondente ai suoi canoni entrerebbe nel dating show.

Uomini e Donne: il commento di Anna Tedesco su Armando Incarnato

Oltre ad avere parlato di Ida e Riccardo, Anna Tedesco ha anche detto la sua opinione su Armando Incarnato. L'ex dama umbra ha parlato del cavaliere partenopeo di Uomini e Donne, rivelando che, a detta sua, sarebbe antico nei pensieri e nei modi di fare verso le single del parterre.

Inoltre, Anna ha aggiunto: ''Lo trovo anche troppo pettegolo''. Per quanto riguarda gli altri ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, la single umbra ha spiegato di essere rimasta in buoni rapporti con Giorgio Manetti, Sossio Aruta, Aurora Tropea, Arianna Testa e tante altre persone. In merito al trono classico, invece, Tedesco è rimasta colpita dall'ex tronista Andrea Nicole, giudicandola una ragazza molto intelligente.