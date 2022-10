Gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore non si fermano. Grosse novità sono in arrivo negli episodi che andranno in onda dal 31 ottobre al 4 novembre. Finalmente, Anna rivelerà la verità sulla sua lunga assenza da Milano. Salvo scoprirà che il papà di Irene è ancora in vita. Ezio confiderà a Gloria di aver lasciato casa sua e di essersi trasferito in una pensione per evitare una possibile ripercussione legale per la sua convivenza con Veronica. Matilde penserà di lanciare al magazzino una linea di lingerie.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 31 al 4 novembre: Guarnieri ricatta Adelaide

Anna confesserà finalmente al marito che Quinto è stato prigioniero in Sud America e che non è morto in mare come tutti credevano. La donna rivelerà di averlo scoperto relativamente da poco e di essere andata a salvarlo fingendo che la madre Caterina fosse malata per tenere segreta la cosa. Ezio e Veronica non vivranno più sotto lo stesso tetto. Colombo deciderà infatti di andare ad abitare in una pensione per evitare il carcere per il reato di concubinaggio. Flora, sempre più terrorizzata dalla possibilità che Maria possa rubarle il posto, la umilierà. Puglisi troverà conforto in Vito.

Flora parlerà con Umberto delle angherie subite da Adelaide e sarà così che Guarnieri deciderà di ricattare la Contessa.

Il commendatore userà Marco per i suoi scopi, mettendo in dubbio la legalità con cui Marco sarà entrato in possesso di alcuni documenti per la stesura del suo articolo sul Vajont.

Anticipazioni Il paradiso del 4 novembre: Salvo teme il ritorno di Quinto

Salvo inizierà ad essere intimorito dal ritorno di Quinto, che rimarrà pur sempre il padre di Irene.

A creare ulteriori timori ad Amato sarà Caterina. Anna le tenterà tutte per cercare di recuperare il rapporto con Salvo, proponendogli di partire alle volte di una crociera romantica. Secondo la Imbriani, il viaggio potrebbe riparare le cose tra di loro. Al Paradiso verrà allestita una sala da ballo per permettere alle Veneri di imparare il valzer.

Conti inviterà Matilde a ballare, ma lei rifiuterà. Successivamente, la donna spiegherà al direttore il motivo del suo rifiuto.

Armando vedrà una foto di Maria all'interno del portafogli di Vito e chiederà spiegazioni. Lamantia rivelerà al magazziniere di essere innamorato di Puglisi. Adelaide non potrà nascondere a lungo a Matilde il ricatto fatto da Umberto. Il ricatto danneggerà infatti anche Frigerio, che avrà intenzione di lasciare il Paradiso. Matilde verrà però messa alle strette da Conti e confesserà tutto. Vittorio si recherà così in casa di Umberto con l'intento di proteggere Marco e risolvere la situazione.