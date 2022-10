Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne del periodo autunnale si preannunciano particolarmente calde. I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno soprattutto le vicende della dama Roberta che, dopo essere ritornata stabilmente in studio, terrà banco con le sue vicende sentimentali.

Roberta sarà protagonista di due risse sfiorate in studio che saranno al centro delle prossime puntate del dating-show. Inoltre la dama di Cassino avrà un riavvicinamento con l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Roberta e Riccardo si baciano: anticipazioni Uomini e donne autunno

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che verranno trasmesse in autunno su Canale 5 rivelano che tra Roberta e Riccardo ci sarà un colpo di scena. I due, dopo essersi rivisti nel programma a distanza di un po' di tempo dalla fine della loro relazione, decideranno di organizzarsi per uscire insieme.

Sarà Roberta a chiedere all'ex fidanzato di vedersi e, quando racconteranno in trasmissione cos'è accaduto, sveleranno che si sono scambiati un bacio.

Di Padua, dunque, tornerà ad essere tra le principali protagoniste di Uomini e donne. Stando alle indiscrezioni sulle prossime puntate, sembra che la dama 40enne avrà anche un duro scontro con Ida Platano.

Roberta sfiora due risse in studio: anticipazioni Uomini e donne

Le due dame del trono over si ritroveranno ai ferri corti nel momento in cui Roberta emetterà un suo personale giudizio sulla nuova frequentazione tra Ida e Alessandro. Il clima tra le due, in studio, diventerà particolarmente teso, al punto che si ritroveranno a pochi centimetri di distanza l'una dall'altra.

In un'altra occasione, Roberta avrà una sfuriata con Alessandro. Il motivo? Il cavaliere avrebbe rivelato ad Ida alcuni particolari legati alla sua frequentazione con Di Padua, svelandole che la dama sarebbe stata particolarmente focosa con lui.

Affermazioni che faranno arrabbiare Roberta, la quale perderà il controllo e arriverà a sfiorare la rissa in studio.

Riccardo piange in studio: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne si soffermano anche su Riccardo. Dopo il riavvicinamento con la sua ex Roberta, i due preciseranno di non essere intenzionati a frequentarsi di nuovo. Nonostante ci sia stato un bacio, non hanno intenzione di continuare ad uscire e di riprovare a ricostruire il loro rapporto.

Guarnieri avrà anche un crollo emotivo in studio. Il cavaliere pugliese scoppierà a piangere più volte e, al momento, non si sa se queste reazioni siano legate al fatto che provi ancora dei sentimenti per Ida Platano.